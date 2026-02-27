홍현희, 40kg대 진입후 아이돌 비주얼..양갈래 머리도 완벽 소화

기사입력 2026-02-27 22:03


홍현희, 40kg대 진입후 아이돌 비주얼..양갈래 머리도 완벽 소화

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 물오른 미모를 자랑했다.

27일 홍현희는 자신의 SNS 계정에 "겨울 가고 봄♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 땋은 양갈래 머리에 퍼 자켓과 화이트 프린팅 원피스를 매치해 발랄하면서도 우아한 매력을 선보였다. 최근 체중 감량에 성공한 덕분에 한층 날씬해진 체구와 작아진 얼굴 라인이 눈길을 끌었다.

사진을 본 모델 겸 방송인 이현이는 "미모 성수기"라며 감탄했고, 뮤지컬 배우 김소현은 "와, 넘 예뻐요", 아나운서 출신 김소영 또한 "짱귀"라며 댓글을 남겼다.

앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 체중이 60kg에서 49kg까지 약 10kg 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 "몸무게 앞자리가 4자로 바뀐 것은 거의 20년 만이다. 목표가 있었던 것도 아니고, 단지 건강하게 먹으려고 했을 뿐인데 몸은 거짓말하지 않더라"며 "혈당을 관리하니 살이 자연스럽게 빠졌다"고 전했다. 이어 그는 당 관리와 러닝 등 생활 습관 개선을 통해 체중 감량에 성공했다고 설명했다.

특히 일각에서 제기된 비만 치료제 사용 의혹에 대해서는 강하게 선을 그었다. 홍현희는 "'위고비, 마운자로 맞았다'는 이야기를 들었을 때 정말 화가 났다. 맞았으면 맞았다고 했을 거다. 불법도 아닌데 왜 아니라고 하겠냐"며 단호하게 말했다. 이어 "보여주기 위해 살을 뺀 것이 아니다. 저는 진실성 하나로 여기까지 왔다고 생각한다. 1년 동안 실패도 많이 했고, 식습관을 다시 잡고 루틴을 만드는 데 시간이 오래 걸렸다"고 강조했다.


홍현희, 40kg대 진입후 아이돌 비주얼..양갈래 머리도 완벽 소화
한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이비, 줄기세포 시술→1.3kg 감량...미모+복근 되찾았다 "자존감 떨어졌었는데"

2.

'월세 천만원家 떠난' 손담비, 새집 공개한다 "깔끔하게 싹 비워"(담비손)[종합]

3.

제이쓴 5살子 준범, 父에 '당돌한' 땡땡이 요구→쇼핑 데이트...♥홍현희도 허락 ('홍쓴티비')

4.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

아이비, 줄기세포 시술→1.3kg 감량...미모+복근 되찾았다 "자존감 떨어졌었는데"

2.

'월세 천만원家 떠난' 손담비, 새집 공개한다 "깔끔하게 싹 비워"(담비손)[종합]

3.

제이쓴 5살子 준범, 父에 '당돌한' 땡땡이 요구→쇼핑 데이트...♥홍현희도 허락 ('홍쓴티비')

4.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 켈리의 진짜 얼굴, "실제론 애리조나와 SD 사이에서 심각하게 고민"...결국 돈의 논리로 움직였다

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.