홍현희, 40kg대 진입후 아이돌 비주얼..양갈래 머리도 완벽 소화

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 물오른 미모를 자랑했다.
27일 홍현희는 자신의 SNS 계정에 "겨울 가고 봄♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 땋은 양갈래 머리에 퍼 자켓과 화이트 프린팅 원피스를 매치해 발랄하면서도 우아한 매력을 선보였다. 최근 체중 감량에 성공한 덕분에 한층 날씬해진 체구와 작아진 얼굴 라인이 눈길을 끌었다.
앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 체중이 60kg에서 49kg까지 약 10kg 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 "몸무게 앞자리가 4자로 바뀐 것은 거의 20년 만이다. 목표가 있었던 것도 아니고, 단지 건강하게 먹으려고 했을 뿐인데 몸은 거짓말하지 않더라"며 "혈당을 관리하니 살이 자연스럽게 빠졌다"고 전했다. 이어 그는 당 관리와 러닝 등 생활 습관 개선을 통해 체중 감량에 성공했다고 설명했다.
특히 일각에서 제기된 비만 치료제 사용 의혹에 대해서는 강하게 선을 그었다. 홍현희는 "'위고비, 마운자로 맞았다'는 이야기를 들었을 때 정말 화가 났다. 맞았으면 맞았다고 했을 거다. 불법도 아닌데 왜 아니라고 하겠냐"며 단호하게 말했다. 이어 "보여주기 위해 살을 뺀 것이 아니다. 저는 진실성 하나로 여기까지 왔다고 생각한다. 1년 동안 실패도 많이 했고, 식습관을 다시 잡고 루틴을 만드는 데 시간이 오래 걸렸다"고 강조했다.
한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.