[오피셜]'또 너냐' 레알 마드리드 vs 맨체스터 시티 UCL 16강 맞대결 성사, 5년 연속 지독한 악연..이강인의 PSG-첼시, 김민재의 뮌헨-아탈란타와 충돌

최종수정 2026-02-27 22:22

[스포츠조선 노주환 기자]또 빅매치가 성사됐다. 유럽챔피언스리그 16강에서 또 스페인 거함 레알 마드리드와 프리미어리그 강호 맨체스터 시티가 격돌하게 됐다. 두 빅팀은 최근 5년 연속으로 챔스 무대에서 만났다. 이강인의 파리생제르맹(PSG)는 첼시(잉글랜드)와 대결한다. 김민재의 바이에른 뮌헨의 상대는 아탈란타(이탈리아)로 결정됐다. 손흥민의 친정팀 토트넘의 16강 상대는 스페인 아틀레티코 마드리드로 정해졌다.


유럽축구연맹(UEFA)은 27일(한국시각) 스위스 니옹에서 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 16강 및 이후 대진 추첨을 실시했다. 그 결과, 빅매치가 쏟아졌다. 레알 마드리드와 맨시티는 또 만났다. 최근 5시즌 연속으로 챔피언스리그에서 만나는 지독한 인연이다. 이번 시즌 리그 페이즈에서도 맞대결했다. 맨시티가 2대1 승리했다. 지난 2024~2025시즌엔 16강 플레이오프에서 충돌, 레알 마드리드가 1~2차전 합계 6대3으로 승리했다. 2023~2024시즌엔 8강에서 대결해 레알 마드리드가 승부차기 혈투 끝에 4-3 승리했다. 2022~2023시즌엔 준결승에서 맨시티가 1~2차전 합계 5대1로 승리했고, 결승에 올라 우승까지 차지했다.

레알 마드리드-맨시티전 승자는 8강서 바이에른 뮌헨-아탈란타전 승자와 대결하게 된다. 김민재의 뮌헨은 16강에서 아탈란타를 제압할 경우 강력한 우승 후보 중 한 팀과 4강 진출을 놓고 큰 싸움을 벌이게 됐다. 파리생제르맹-첼시전 승자는 8강서 리버풀-갈라타사라이전 승자와 대결한다. 지난 시즌 '빅이어'의 주인공 파리생제르맹은 첼시를 넘을 경우 8강서 리버풀을 만날 가능성이 높다.

토트넘-아틀레티코 마드리드전 승자는 8강서 바르셀로나-뉴캐슬전 승자와 충돌한다. 아스널-레버쿠젠전 승자는 8강서 보되/글림트-스포르팅 리스본전 승자와 대결한다.


챔스 16강은 3월 11일과 18일, 8강은 4월 8~9일, 15~16일, 준결승은 4월 29~30일, 5월 6~7일, 결승은 5월 31일 열린다. 16강부터 준결승까지는 홈&원정 두 경기씩 치른다. 결승전(단판) 장소는 헝가리 부다페스트다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com




◇유럽챔피언스리그 16강 대진

파리생제르맹-첼시


바이에른 뮌헨-아탈란타

토트넘-아틀레티코 마드리드

레알 마드리드-맨체스터 시티

리버풀-갈라타사라이

바르셀로나-뉴캐슬

보되/글림트-스포르팅 리스본

아스널-레버쿠젠

