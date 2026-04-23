박보검-장원영의 운명적 만남, 팝업서 터진 '세기의 투샷'...대한민국 1위 비주얼 조합 탄생

박보검(왼쪽)과 장원영이 23일 오전 서울 성수동 다이슨코리아 팝업스토어 '슈퍼소닉 트래블 라운지'에서 진행된 포토콜에서 포즈 취하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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[스포츠조선 정재근 기자] 배우 박보검과 아이브 장원영이 같은 날, 같은 공간에 등장했다.

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23일 서울 성수동에서 열린 다이슨 코리아 팝업 스토어 행사. 두 사람이 나란히 선 순간, 행사장은 그야말로 '비주얼 폭발 현장'이 됐다.

이날 박보검은 구릿빛 피부와 한층 탄탄해진 몸매로 묵직한 남성미를 발산했다. 단추를 시원하게 푼 크림색 셔츠에 넉넉한 품의 와이드 슬랙스가 그 매력을 한껏 끌어올렸다. 특히 시선을 사로잡은 건 벨트. 얼핏 보면 투명 테이프를 덧댄 것처럼 보이지만, 알고 보면 수백만 원을 호가하는 명품 브랜드 제품이었다.

장원영은 시스루 라인이 절묘하게 들어간 상의와 플레어 미니스커트로 완성한 올블랙 룩으로 등장했다. 긴 다리와 잘록한 허리가 한층 돋보이는 스타일링 속에, 핑크 리본으로 장식된 블랙 하이힐이 그의 치명적이면서도 귀여운 매력을 고스란히 대변했다.

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두 사람은 포토월에서는 시차를 두고 각각 플래시 세례를 받았지만, 행사장 안에서는 나란히 이동하며 다정한 모습을 연출해 눈길을 끌었다.

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'지금 이 순간 대한민국에서 제일 잘생긴 남자'와 '제일 예쁜 여자'가 한자리에 섰다는 사실만으로 온라인 커뮤니티가 폭발 중이다.