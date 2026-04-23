'딩크 고민' 이경규 딸 이예림 "자녀 계획 계속 미루고 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경규의 딸 이예림이 자녀 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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23일 방송된 tvN STORY '육아인턴'에서는 공동 육아에 돌입한 이경규와 안정환의 모습이 그려졌다. 이날 방송에는 견학을 명목으로 실전 육아에 투입될 지원군으로 이경규의 딸 이예림이 깜짝 등장했다..

앞서 이예림은 최근 이경규의 유튜브 채널에 출연해 자녀 계획에 대한 질문을 받고 "고민이다. 아기를 별로 안 좋아한다. 강아지만 자꾸 예뻐하다 보니까 아기를 보면 나도 낳고 싶다는 생각이 들어야 하는데 아직 그런 생각이 안 든다"고 밝힌 바 있다.

그러면서 "책임져야 된다는 게 일단 엄청 강한 거 같다. 강아지도 소중하게 대하고 생각하는데 사람은 더 손이 많이 가지 않냐. 그런 거에 대한 생각이 너무 많은 거 같기도 하다"며 "아기가 없다고 생각하면 나중에 되면 후회할 거 같기는 하다"며 딩크에 대한 고민도 전했다.

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실제로 아기를 안아본 적도, 10분 이상 함께 놀아본 적도 없다는 이예림은 이날 아이들 앞에서 유독 긴장한 모습을 보였다. 아기가 울면서 안기려 하자 당황한 듯 밀어냈다가, 이내 "미안해"라고 사과하며 서툴게 아이를 안아 눈길을 끌었다.

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이경규는 멘붕 상태에 빠진 이예림을 향해 "나중에 육아해야 하는데 할 수 있겠냐"고 물었고, 이예림은 "못 하겠다"고 포기 선언을 했다.

이후 안정환은 자녀 계획에 대해 질문했고, 이예림은 "자녀 계획을 해야 된다고 생각한다. 가져야 된다고 생각하는데 계속 미루고 있다"고 솔직하게 답했다.