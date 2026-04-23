'진주 여신' 25기 영자, 15기 영철 '자가 플러팅'에 심쿵 "27기 영철보다 순위 높아져"(나솔사계)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나솔사계'에서 25기 영자가 15기 영철의 적극적인 플러팅에 마음이 흔들렸다.

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23일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '솔로민박-한 번 더 특집' 속 25기 영자의 '4:1 데이트' 현장이 공개됐다.

이날 25기 영자는 13기 상철, 15기 영철, 18기 영호, 27기 영철까지 총 네 명에게 선택을 받으며 '인기녀' 면모를 입증했다. 특히 15기 영철의 선택에 그는 "오빠가 여기 올 줄은 몰랐다"며 놀라움을 감추지 못했다.

15기 영철은 컨디션 난조를 겪었던 사실을 털어놓으며 "이제부터는 달라지겠다"고 각오를 다졌다. 이어 25기 영자가 '사계 데이트권'을 획득하자 직접 찾아가 자신에게 사용해달라고 요청하는 등 적극적인 태도로 눈길을 끌었다.

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그는 "이제는 영자에게만 다가가겠다"며 직진을 선언한 데 이어 "20년을 혼자 살았다. 독거노인 같은 삶이었는데, 그래서 누군가가 쏙 들어오면 된다. 긍정적으로 봐달라"고 유쾌한 자기 어필까지 더했다.

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이에 영자는 "웃는 게 귀엽다"며 호의적인 반응을 보였고, 이후 제작진과의 인터뷰에서 "그렇게 말해주니까 고민이 됐다. 원래는 15기 영철에게 데이트권을 쓸 생각이 없었다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 "지금은 선택을 좁혀야 할 시점이라고 생각했기 때문"이라면서도 "아직 우선순위를 확실히 말하기는 어렵다. 다만 20기 영식을 제외하고 가장 더 알아보고 싶은 사람은 15기 영철"이라고 밝혀 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.