"손흥민 토트넘 COMEBACK" 눈물 흘리며 영상으로 이별했던 SON,…

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 토트넘으로 언제쯤 돌아올까. 모든 팬들이 박수갈채를 준비하며 기다리고 있다.
손흥민이 직접 거절한 잔류였다. 계약 기간이 1년 남은 레전드 선수를 구단에서 챙기지 않는 것이 아니냐는 비판도 있었지만, 손흥민은 아름다운 이별을 택하며, 한국에서 열린 뉴캐슬과의 친선 경기에서 토트넘 소속 마지막 경기를 치르고 LA FC로 이적했다.
손흥민이 정말로 올 시즌 종료 후에 토트넘에 돌아와서 마지막 인사를 할지는 알 수 없다. 다만 확실한 것은 토트넘 팬들에게 직접 작별 인사를 건네는 시간을 언젠가는 가질 것은 분명해 보인다.
한편 손흥민이 LA FC 이적 후 맹활약하고 있는 사이, 토트넘은 여전히 손흥민의 공백을 채우지 못하며, 그의 이적에 대한 아쉬움을 표하는 의견도 적지 않게 나오고 있다. 영국의 홋스퍼HQ는 '손흥민이 토트넘의 이적을 후회하게 만든다. 어쩌면 토트넘은 그를 계속 데리고 있었어야 했을지도 모른다'라며 '토트넘에는 좌측 윙어가 없다. 손흥민은 MLS에서 뛰어난 활약을 보여주고 있다. 그가 EPL에 있었더라도 이렇게 훌륭했을지는 예상할 수 없다. 다만 손흥민이 절반이라도 기여한다면 팀에서 가장 효과적인 왼쪽 윙어가 될 것이다'고 했다.
든 자리는 몰라도, 난 자리는 안다고 했던가. 손흥민을 향한 팬들의 그리움도 여전히 커져가고 있다.
