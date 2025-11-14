"감독, 당신이 심판 압박했잖아" 팔꿈치 쓰고 '뒤끝 작렬' 호날두, A…

"감독, 당신이 심판 압박했잖아" 팔꿈치 쓰고 '뒤끝 작렬' 호날두, A매치 226경기만에 첫 퇴장…포르투갈 충격패

기사입력 2025-11-14 09:12


출처=433 인스타그램

AP연합뉴스

로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]하이마르 할그림손 아일랜드 축구대표팀 감독이 포르투갈 슈퍼스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 이날 경기에서 퇴장 후 자신에게 한 말을 공개했다.

호날두는 14일(한국시각) 아일랜드 더블린의 아비바 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 유럽예선 F조 5차전 원정경기에서 선발출전해 팀이 0-2로 끌려가던 후반 16분 다이렉트 퇴장을 당했다.

박스 안에서 아일랜드 수비수 다라 오세이(입스위치 타운)와 몸싸움 과정에서 팔꿈치를 휘둘렀다. 최초 옐로 카드를 받았지만, 비디오판독시스템(VAR)을 거쳐 퇴장으로 정정됐다. 호날두는 A매치 226경기만에 처음으로 퇴장했다.


EPA연합뉴스
할그림손 감독은 사전 기자회견에서 지난달 포르투갈과의 경기에서 0대1로 패한 뒤 심판이 호날두에게 "조종당했다"라고 주장하며, 이날 심판은 호날두의 영향력에 휘둘려선 안된다고 말했다.

이에 호날두는 비꼬는 투로 "착한 소년"이 되겠다고 답했다. 하지만 비신사적인 행위로 퇴장한 호날두는 온몸으로 불만을 표했다. 두 손을 얼굴에 갖다대며 우는 시늉을 했고, 야유를 하는 아일랜드 홈 관중을 향해 박수를 보냈다. 라커룸으로 향하기 전 할그림손 감독에게 몇 마디를 건네기도 했다.

할그림손 감독은 2대0 승리한 경기를 마치고 호날두가 무슨 말을 했는지에 대한 질문을 받고 "내가 심판에게 압력을 가했다고 칭찬하더라"고 했다. "퇴장은 나와 전혀 상관없는 일이었다. 그가 한 행동 때문에 퇴장을 당한 거다. 그의 어리석인 행동이 드러난 순간"이라고 말했다.


EPA연합뉴스
로베르토 마르티네스 포르투갈 감독은 호날두를 옹호했다. "226경기를 치르면서 퇴장당한 적 없는 주장이 레드카드를 받았다. 가혹한 조치라고 생각한다. 그는 58분 동안 페널티 박스 안에서 상대 선수에게 잡히고 밀쳐졌다. 그런 행동이 더 심각해보인다"라고 목소리를 높였다.

이어 "실망스러운 점은 상대팀 감독이 기자회견에서 심판의 영향에 대해 이야기를 했는데, 때마침 덩치 큰 센터백이 경기장에서 쓰러졌다는 것"이라고 말했다.


아일랜드는 전반 17분과 45분 전 토트넘 공격수 트로이 패럿(AZ알크마르)의 연속골로 일찌감치 리드했고, 결국 2대0으로 승리하며 월드컵 본선 진출의 희망을 키웠다.


AP연합뉴스
2연승을 질주한 아일랜드는 2승1무2패 승점 7로 F조 3위에 자리했다. 선두 포르투갈(승점 10), 2위 헝가리(승점 8)와의 승점차를 각각 3점과 1점으로 좁혔다. 포르투갈은 월드컵 본선 진출 확정 기회를 다음으로 미뤘다.

월드컵 본선 직행 티켓은 17일 F조 최종전에서 가려진다. 포르투갈은 아르메니아, 헝가리는 아일랜드와 각각 격돌한다. 유럽예선에선 각 조 1위가 본선에 직행하고, 2위는 플레이오프에 돌입한다.

호날두는 최근 미국 방송 'CNN'과의 인터뷰에서 개인통산 6번째 월드컵 본선 출전에 대한 의지를 내비치면서 월드컵 후에 은퇴할 수 있다고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

