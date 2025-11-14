[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 누비고 있는 미국프로축구(MLS)가 확 바뀐다.
MLS는 글로벌 축구의 요소와 북미 스포츠 전통을 융합한 새로운 정규리그 시스템을 도입하기로 했다. 현재 진행 중인 포스트시즌인 MLS컵 플레이오프의 잠재적 조정을 검토할 예정이지만, 아직 구체적인 변경 사항은 확정되지 않았다고 전했다.
지금까지 MLS는 A매치 데이, 여름 국제대회 기간에도 일정을 소화하곤 했다. 포스트시즌은 5월로 연기될 예정이다.
구단주들은 동서 권역으로 나눠 치르는 현 시스템을 통합 정규리그로 바꾸기로 투표했다. 조사 결과, 팬의 92%가 이러한 변경에 찬성했다.
또한, 12월 중순부터 2월까지 겨울 휴식기를 가질 예정이라, 1월에는 경기가 열리지 않을 것으로 보인다.
MLS는 현재 진행중인 플레이오프가 NFL과 미국 대학 풋볼 시즌과 겹쳐 흥행에서 밀린다는 지적이 끊이질 않았다.
지난 8월 토트넘을 떠나 LA FC에 입단한 손흥민은 A매치 휴식기 이후인 23일 밴쿠버 화이트캡스와 MLS컵 서부컨퍼런스 준결승을 치를 예정이다.
역대 처음으로 '가을 축구'를 경험 중인 손흥민은 이번 겨울 긴 휴식기를 맞아 유럽 클럽으로 단기 임대를 떠날 수 있다는 소문이 끊이질 않았다.
2027년 이후에도 MLS에 남을 경우, 익숙한 유럽 리그 시스템과 다시 마주하게 된다.
