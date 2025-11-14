[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽식 추춘제 변경 확정

기사입력 2025-11-14 10:33


[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽…
AFP 연합뉴스

[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽…
출처=미국프로축구

[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 누비고 있는 미국프로축구(MLS)가 확 바뀐다.

MLS 사무국은 14일(한국시각) "세계 최고의 리그와 일정을 맞추기 위해 MLS 대회 일정을 변경한다. 2027년 여름부터 여름-봄 시즌 체제를 도입한다. 이는 리그 역사상 가장 중요한 변화 중 하나다. MLS는 MLS 선수협회와 전환 계획에 대한 합의를 마무리하기 위해 지속적으로 협력 중"이라고 발표했다. 1995년 출범한 MLS는 현재 2월부터 12월까지 진행된다.

MLS는 2년간의 검토 과정을 거쳐 13일 미국 플로리다주 팜비치에서 열린 이사회를 통해 대회 일정 변경과 새로운 정규 시즌 구조에 대한 승인을 마쳤다.

MLS는 글로벌 축구의 요소와 북미 스포츠 전통을 융합한 새로운 정규리그 시스템을 도입하기로 했다. 현재 진행 중인 포스트시즌인 MLS컵 플레이오프의 잠재적 조정을 검토할 예정이지만, 아직 구체적인 변경 사항은 확정되지 않았다고 전했다.


[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽…
손흥민과 리오넬 메시 8월 MLS 유니폼 판매량 비교.
MLS 커미셔너 돈 가버는 "이번 리그 시스템 변경은 MLS 역사상 가장 중요한 결정이다. 우리 리그와 북미 축구의 새로운 시대의 시작을 의미한다"며 "세계 최고의 리그 시스템에 맞춰 일정을 조정하면 클럽의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 이적시장에서 더 나은 기회를 창출할 것"이라고 말했다.

스페인 프리메라리가, 잉글랜드 프리미어리그 등에서 감독을 지낸 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독은 "MLS가 세계 최고의 리그에 발맞춰 가는 건 큰 전진이다. 국제 일정에 맞춰 일정을 조정하면 선수, 코치, 클럽 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 반색했다.

지금까지 MLS는 A매치 데이, 여름 국제대회 기간에도 일정을 소화하곤 했다. 포스트시즌은 5월로 연기될 예정이다.

구단주들은 동서 권역으로 나눠 치르는 현 시스템을 통합 정규리그로 바꾸기로 투표했다. 조사 결과, 팬의 92%가 이러한 변경에 찬성했다.


또한, 12월 중순부터 2월까지 겨울 휴식기를 가질 예정이라, 1월에는 경기가 열리지 않을 것으로 보인다.


[공식발표]손흥민, 이제 '가을축구'는 끝! MLS, 2027년부터 유럽…
LA FC SNS
MLS는 2027년 2월부터 5월까지 14경기로 구성된 정규리그와 플레이오프, MLS컵을 치를 예정이다. 이후 2027~2028시즌부터 본격적인 추춘제로 펼쳐질 것으로 보인다.

MLS는 현재 진행중인 플레이오프가 NFL과 미국 대학 풋볼 시즌과 겹쳐 흥행에서 밀린다는 지적이 끊이질 않았다.

지난 8월 토트넘을 떠나 LA FC에 입단한 손흥민은 A매치 휴식기 이후인 23일 밴쿠버 화이트캡스와 MLS컵 서부컨퍼런스 준결승을 치를 예정이다.

역대 처음으로 '가을 축구'를 경험 중인 손흥민은 이번 겨울 긴 휴식기를 맞아 유럽 클럽으로 단기 임대를 떠날 수 있다는 소문이 끊이질 않았다.

2027년 이후에도 MLS에 남을 경우, 익숙한 유럽 리그 시스템과 다시 마주하게 된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘이혼’ 홍진경, 조울증 고백 "죽을 고비만 세 번…전 재산은 라엘에게"

2.

윤미라, 성형시술 남발하는 배우들에 일침 "얼굴 다 망쳐놔"

3.

'암 투병' 박미선, 가발 벗고 선우용여와 눈물의 재회 "고기 사주고 가신 엄마"

4.

이승철, 두 딸에 유산 안 물려준다 "내가 다 쓰고 갈 것" ('옥문아')

5.

응급실 실려간 한가인, 건강 되찾은 비결 "남의 아파트 계단 40층씩 올라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"태극기랑 똑같잖아!" 열도 폭발! 日대표팀 새 캠페인 이미지 두고 설왕설래, 대체 어떻길래?

2.

롯데와 '초대형 트레이드' 주인공, 150km 투심피처도 있었다! → "제구 잡히면 무서운 투수" 김원형 감독 눈빛이 반짝였다 [미야자키 현장]

3.

"하루만 더 야구장 오게 해줘." 선배의 선수 마지막 소원은 '한경기만 더' 대표팀 포수는 눈시울을 붉혔다[도쿄 코멘트]

4.

3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 전력' 롯데 FA 전략의 딜레마 [미야자키포커스]

5.

차 단장이 "곧 터진다"고 했는데... 5일째 감감무소식. 길게는 1호계약에 열흘 걸렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"태극기랑 똑같잖아!" 열도 폭발! 日대표팀 새 캠페인 이미지 두고 설왕설래, 대체 어떻길래?

2.

롯데와 '초대형 트레이드' 주인공, 150km 투심피처도 있었다! → "제구 잡히면 무서운 투수" 김원형 감독 눈빛이 반짝였다 [미야자키 현장]

3.

"하루만 더 야구장 오게 해줘." 선배의 선수 마지막 소원은 '한경기만 더' 대표팀 포수는 눈시울을 붉혔다[도쿄 코멘트]

4.

3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 전력' 롯데 FA 전략의 딜레마 [미야자키포커스]

5.

차 단장이 "곧 터진다"고 했는데... 5일째 감감무소식. 길게는 1호계약에 열흘 걸렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.