'전반 16분 미나미노 타쿠미 선제골!' 日, '앙투안 세메뇨 선발' 가나 1-0 리드 中(전반 종료)

기사입력 2025-11-14 20:13


'전반 16분 미나미노 타쿠미 선제골!' 日, '앙투안 세메뇨 선발' 가…
사진=AFP-JIJI Press 연합뉴스

'전반 16분 미나미노 타쿠미 선제골!' 日, '앙투안 세메뇨 선발' 가…
사진=AP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 미나미노 타쿠미의 선제골로 리드를 잡았다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 A대표팀은 14일 일본 아이치현의 도요타 스타디움에서 가나와 친선경기를 치르고 있다. 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.

객관적 전력상 일본이 우위에 있다. 일본은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 19위다. 가나는 73위에 자리했다. 두 팀 모두 2026년 북중미월드컵 본선 진출을 확정한 상태다.

일본은 3-4-2-1 포메이션을 활용했다. 최전방 공격수로 우에다 아야세가 나섰다. 좌우 측면에서 미나미노 타쿠미와 구보 다케후사가 힘을 보탰다. 허리에는 나카무라 케이토, 다나카 아오, 사노 카이슈, 도안 리츠가 위치했다. 수비는 스즈키 준노스케, 다니구치 쇼고, 와타나베 츠요시가 담당했다. 골문은 하야카와 도모키가 지켰다.

가나도 3-4-2-1 전술을 들고 나왔다. 브랜든 토마스아산테가 공격을 이끌었다. 앙투안 세메뇨, 카말딘 술레마나가 측면 공격수로 나섰다. 중원은 데릭 ?, 크와시 시보, 아부 프랜시스, 칼렙 이렌키가 자리했다. 스리백엔 조나스 아제테이, 코조 페프라 오퐁, 제롬 오포쿠가 위치했다. 골키퍼 장갑은 조지프 아낭이 착용했다.


'전반 16분 미나미노 타쿠미 선제골!' 日, '앙투안 세메뇨 선발' 가…
사진=AFP-JIJI Press 연합뉴스
일본이 초반부터 경기를 주도했다. 상대 파울로 세트피스를 얻어내는 등 끊임 없이 공격을 주도했다. 두드리던 일본이 전반 16분 '0'의 균형을 깼다. 미나미노의 선제골이 나왔다. 사노가 상대의 볼을 빼앗아 가나 진영을 파고 들었다. 오른 측면에서 반대쪽에 있는 미나미노를 향해 패스를 건넸다. 상대 수비가 이를 막아내지 못했고, 미나미노가 잡아 선제골을 넣었다. 일본이 1-0으로 앞서나갔다.

가나도 반격에 나섰다. 그러나 마무리가 되지 않았다. 오히려 전반 40분 크와시 시보의 부상으로 아찔한 상황을 마주하기도 했다. 일본이 어수선한 틈을 타 추가골을 노렸다. 하지만 추가 득점은 없었다. 일본이 1-0으로 전반을 리드했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"충격" 김범수, 발성장애 최초 고백..."노래가 안돼, 살·뼈 떨어진 느낌" (위라클)

2.

추사랑, 父 추성훈 영상에 충격..용돈 절약 다짐 "무서워"

3.

이영애, 뇌출혈로 쓰러진 태국인 유학생 위해 1천만원 기부

4.

28기 광수♥정희, 재혼에 입 열었다.."평생 반려자로 생각"

5.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 이보다 설렐 수 없다, '메날두급' 역대 최고 파트너 탄생? 21세기 최강 레반도프스키 영입설 "LAFC 관심"

2.

일본과 평가전 나서는 류지현 감독 "팬들에게 보답할 수 있는 기회다"

3.

[오피셜]천안시티, '승격 경험' 박진섭 전 부산 감독 선임

4.

오타니 질문에 "한국엔 말할 수 있는데 일본 술렁일 거라…"

5.

류지현 감독 "일본과 1차전 선발 곽빈…팬들께 즐거움 드릴 것"(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 이보다 설렐 수 없다, '메날두급' 역대 최고 파트너 탄생? 21세기 최강 레반도프스키 영입설 "LAFC 관심"

2.

일본과 평가전 나서는 류지현 감독 "팬들에게 보답할 수 있는 기회다"

3.

[오피셜]천안시티, '승격 경험' 박진섭 전 부산 감독 선임

4.

오타니 질문에 "한국엔 말할 수 있는데 일본 술렁일 거라…"

5.

류지현 감독 "일본과 1차전 선발 곽빈…팬들께 즐거움 드릴 것"(종합)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.