'올해의 골 복사+붙여넣기' 캡틴쏜의 묵직한 프리킥 한방, '비매너 반칙…

[대전=스포츠조선 윤진만 기자]반칙 플레이엔 골이 약이었다.
또한, 2023년 3월 콜롬비아전 이후 2년 8개월만에 개인통산 A매치 프리킥 6호골을 터뜨렸다. 3경기만의 득점으로 통산 54골째를 기록한 손흥민은 역대 최다득점자인 '차붐' 차범근(58골)을 4골차로 추격했다.
무엇보다 손흥민의 골은 홍명보호가 득점 갈증이 절정에 다다른 시점에 터져 더 의미가 컸다.
손흥민 역시 전반 초반부터 볼 컨트롤 미스, 패스 미스로 공격 흐름을 여러차례 끊었다.
볼리비아는 강한 압박으로 시종일관 한국 선수를 괴롭혔다. 풀백 디에고 메디나는 전반 6분, 황희찬이 힐 패스를 한 이후 뒤늦게 강하게 압박이 들어왔다. 황희찬은 고통스러운 표정으로 쓰러졌다.
메디나는 후반에도 계속해서 황희찬을 괴롭혔다. 손흥민의 골로 연결된 반칙을 범한 것도 메디나였다. 황희찬이 박스 외곽 좌측 대각선 지점에서 가운데로 파고 들었다. 그때 메디나가 달려와 반칙으로 끊었다.
볼리비아 선수들은 공은 놓쳐도 한국 선수는 놓치지 않겠다는 듯, 자주 손을 썼다. 수비수 김태현도 후반 몸 싸움 과정에서 짜증을 부렸다. 손흥민의 한 방은 볼리비아의 압박 의지에도 찬물을 끼얹었다. 한국은 득점 후 더 여유롭게 공격 작업을 진행했다.
대전=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com