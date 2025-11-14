"우린 한국 이긴 팀" 발끈 가나 감독, 일본에 박살 후 180도 볼변 "알고도 못 막겠다, 완전히 농락당해"

최종수정 2025-11-15 00:14

"우린 한국 이긴 팀" 발끈 가나 감독, 일본에 박살 후 180도 볼변 …
[스포츠조선 김대식 기자]오토 아도 가나 국가대표팀 감독은 일본을 매우 높이 평가했다.

아도 감독이 이끄는 가나는 14일 일본 토요타의 토요타 스타디움에서 열린 일본과의 A매치 친선 경기에서 0대2로 패했다.

가나는 모하메드 쿠두스(토트넘), 토마스 파티(비야레알) 등 주축 선수들의 결장 속에 베스트 멤버로 경기장에 나서지 못했다. 그런 점을 감안해도 일본을 상대로 무기력하게 패배했다.

선제 실점도 일찍 나왔다. 전반 16분 가나는 일본의 압박에 허둥지둥하다가 소유권을 헌납했고, 거기서부터 일본의 속도를 제어하지 못했다. 일본은 순간적으로 치고 달려서 미나미노 타쿠미한테 완벽한 찬스를 만들어서 선제골을 만들어냈다.

일본의 기세에 완벽히 눌린 가나는 반격의 실마리를 잡지 못했다. 가나는 후반 15분 또 추가 실점을 내줬다. 수비진이 제대로 갖춰진 상태에서도 도안 리츠가 편안하게 슈팅하도록 자유를 허락했고, 다소 힘없이 실점을 내줬다. 일본은 쉽게 잡은 승기를 놓치지 않으면서 경기를 마무리했다.

경기 후 아도 감독은 일본의 파괴력에 혀를 내둘렀다. 일본의 경기력을 두고 "공격 전환이 훌륭하다. 공을 빼앗기면 곧바로 달려 올라가 스트라이커가 마무리를 해버립니다"라며 혀를 내둘렀다.

그는 인상 깊었던 선수로는 수비수 타니구치 쇼고, 미드필더 쿠보 타케후사, 도안 리츠, 사노 카이슈를 꼽으면서 "알고 있어도 막을 수가 없다. 1대1에서도 패배했고, 완전히 농락 당했다"며 완패를 인정했다.

또한 아도 감독은 일본 선수들의 인품에 대해서도 칭찬했다. 후반 11분 일본 미드필더 타나가 아오가 아부 프란시스를 걷어차는 장면이 있었다. 고의로 선수에게 해를 입히려고 하는 장면은 아니었지만 프란시스는 발목이 부러졌고, 그대로 실려나갔다.


그 장면을 두고 아도 감독은 "일본 선수들은 정말 예의 바르다. 선수들이 벤치까지 와서 사과를 했다. 감독인 제 자리까지 직접 와서 사과했다. 이런 일은 결코 당연한 것이 아니다. 일본이 얼마나 교육과 훈육이 잘 되어 있는지, 그것을 느낄 수 있었다 축구에서는 때때로 이런 불운한 일이 생기곤 한다. 그런데도 굳이 사과하러 오는 것은 흔한 일이 아니다"며 실력과 함께 인품도 높이 평가했다.


이날 경기 전 아도 감독은 가나의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 낮다는 이야기가 나왔을 때 "월드컵 때도 비슷한 상황이었지만, (대회 직전) 스위스를 이기고, (본선에서) 한국을 이기며 우리가 충분히 싸울 수 있는 능력이 있다는 것을 보여주었다"며 한국을 거론하면서 전력에서 큰 문제가 없다는 걸 어필하기도 했다.

