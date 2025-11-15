英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 맞대결 가능성…"쏘니의 대체자는 존재하지 않는다"

기사입력 2025-11-15 00:26


英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
사진=스포츠키다

英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 토트넘 홋스퍼의 재회에 대한 팬들의 기대가 커지고 있다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 14일(한국시각) "손흥민이 내년에 열릴 프리시즌 친선경기에서 LAFC(로스앤젤레스 FC)와의 맞대결을 통해 토트넘과 재회할 가능성이 있다"라고 단독 보도했다.

손흥민은 토트넘에서의 10년 여정을 마무리했다. 그의 마지막 경기는 지난 프리시즌 한국에서 열린 뉴캐슬 유나이티드전이었다. 교체될 때 팬들은 기립 박수로 그의 마지막을 함께 했다.


英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
다만 손흥민은 여전히 아쉬움이 있다. 현지 토트넘 팬들과 인사를 나누지 못했기 때문이다. 손흥민은 자신의 고별 경기가 한국에서 열린 만큼, 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 팬들과 다시 만나고 싶다고 밝힌 바 있다.

매체는 "이 말은 LAFC의 시즌이 12월 초 종료되는 만큼, 그가 내년 북런던으로 돌아올 가능성이 있다는 의미"라고 주장했다. 토트넘과 LAFC의 친선경기가 이뤄질지는 미지수다. 영국이 아닌 한국에서 열릴 가능성도 있다. 이렇게 된다면 손흥민은 MLS 휴식기에 직접 토트넘 홈 구장을 방문할 가능성이 있다.

토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄은 매체와의 단독 인터뷰에서 "이번 여름 프리시즌에 토트넘이 한국에서 LAFC와 친선경기를 치를 계획을 이미 세워두고 있다고 생각한다"라고 말했다.


英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
사진=LAFC

英 깜짝 단독! "손흥민 내년 토트넘과 눈물의 재회"→LAFC와 토트넘 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "만약 이것이 실현된다면, 손흥민이 토트넘 팬들과 재회하는 순간에 눈물 흘리지 않을 사람은 거의 없을 것"이라며 "토트넘은 손흥민을 주장으로 UEFA 유로파리그 우승 트로피를 들어 올렸다"라고 설명했다.

이어 "다른 선수들이 개인적인 명예를 위해 토트넘을 떠날 때, 손흥민은 잔류를 선택했고 그 헌신은 보답 받았다"라며 "이적이 일상화되고 헌신이 어려워진 시대에 손흥민을 대체하는 일은 매우 어려운 과제"라고 전했다.


토트넘의 왼쪽 윙어 자리는 현재 공석이며, 윌슨 오도베르가 재능을 보여주고 있지만, 손흥민이 보여준 폭발적인 활약과는 아직 거리가 있다.

토트넘 홋스퍼 뉴스는 "손흥민이 토트넘 팬들에게 의미하는 바를 고려할 때, 그의 대체자는 존재하지 않는다"라며 "당장은 토트넘과 토마스 프랭크 감독에게 가장 중요한 것은 손흥민을 대신할 선수가 아니라, 팀 전체에 좋은 영향을 미칠 적임자를 찾는 일"이라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

2.

조현아, 눈썹 보톡스 맞고 '기괴한 표정' 얼굴 굳었다...치명적 부작용 "다신 안맞아"

3.

'이규혁♥' 손담비, 7개월 딸 '두상 교정 헬멧' 공개…"귀여움이 다 했다"

4.

'110억 자가' 최화정, 65세에 결혼정보회사 방문..."돈 많은 게 1순위"

5.

이정현, 10년만 ♥남편·딸도 놀란 깜짝 변신 "두근, 눈물 났다" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

5.

"난 이런 선수다." 일본 타자들에게 156km 강속구가 통할까. 곽빈 체코 이어 일본전도 선발[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

5.

"난 이런 선수다." 일본 타자들에게 156km 강속구가 통할까. 곽빈 체코 이어 일본전도 선발[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.