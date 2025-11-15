'맨유 어쩌나?' 라이스-수비멘디 있는 아스널, 마지막 퍼즐로 '제2의 박지성' 찍었다...英언론 "아르테타 감독의 1픽"

기사입력 2025-11-15 15:00


[스포츠조선 박찬준 기자]맨유에게 청천벽력 같은 소식이 전해졌다.

아스널이 엘리엇 앤더슨 영입전에 뛰어들었다. 14일(한국시각) 영국 커트오프사이드는 스페인의 피차혜스를 인용, '아스널이 앤더슨을 노리고 있다'고 했다. 이 매체는 '미켈 아르테타 감독이 앤더슨을 미드필드진을 업그레이드 시켜줄 자원으로 평가하고 있으며, 자신의 전술을 완성시켜줄 마지막 퍼즐 조각으로 여기고 있다'고 했다.

앤더슨은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 핫가이 중 하나다. 뉴캐슬 유스 출신의 앤더슨은 2021년 1군 데뷔에 성공했다. 2022년 겨울 브리스톨 로버스로 임대를 다녀온 앤더슨은 뉴캐슬로 복귀해 출전시간을 늘렸다. 노팅엄이 앤더슨의 재능에 주목했다. 2024년 여름 3500만파운드에 앤더슨을 영입했다.

앤더슨은 최고의 활약을 펼쳤다. 2024~2025시즌 EPL 37경기에 나서 2골-6도움을 기록했다. 앤더슨의 맹활약을 앞세운 노팅엄은 아무도 예상 못한 유로파리그 진출에 성공했다. 앤더슨은 잉글랜드 대표팀에도 발탁됐다.

2선에서 주로 뛰던 앤더슨은 3선으로 자리를 옮긴 후 빼어난 활약을 보여주고 있다. 볼 다루는 기술과 킥 능력, 여기에 엄청난 활동량과 헤더 능력까지 두루 갖춘 앤더슨은 현대 축구가 원하는 미드필더다.


당연히 빅클럽들이 주목하고 있다. 스카이 도이칠란트에 따르면, 현재 레알 마드리드, 맨유, 맨시티, 첼시, 뉴캐슬이 원하고 있다. 특히 맨유가 적극적이다. 맨유는 마누엘 우가르테와 코비 마이누가 부진한 모습을 보이며 3선 보강을 원하고 있다. 브라이턴의 카를로스 발레바가 최우선 타깃이지만, 앤더슨도 물망에 오르고 있다.

지난 5일 영국 맨체스터월드는 '브루노 페르난데스의 활동량을 더해줄 미드필더를 찾는 맨유에게 앤더슨이 적격'이라며, 그를 박지성에 비견했다. 맨체스터월드는 '앤더슨의 장점은 끝없는 활동량인데, 맨유 팬들에게 사랑받았던 박지성을 연상케 한다'고 했다. 이어 '박지성은 알렉스 퍼거슨 감독이 이끌던 전성기에 눈에 띄지 않지만 필수적인 역할을 했다'며 '앤더슨은 박지성 수준에 도달할 잠재력을 갖고 있다' 고 했다.

이 매체는 '앤더슨이 박지성 수준에 도달하려면 멀었다. 득점력도 완전히 갖추지 못했고, 특정 선수를 마크하는 능력도 떨어진다'며 '하지만 세개의 폐로 불렸던 박지성처럼 중원에서 두 사람 몫의 활동량을 보여줄 잠재력을 지녔다는 점에서는 의심의 여지가 없다'고 했다.


하지만 아스널이 뛰어들며 기류가 바뀌고 있다. 아스널은 데클란 라이스, 마르틴 수비멘디라는 막강 중원 듀오를 갖고 있는데, 앤더슨을 더해 완벽한 중원을 만들겠다는 계획이다. 관건은 몸값이다. 노팅엄은 절대 낮은 금액으로는 앤더슨을 보내지 않겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 앤더슨의 계약기간은 2029년 여름까지로 넉넉한 편이다. 노팅엄이 급할 이유가 없다. 최대 1억2000만파운드까지 이야기가 나오고 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

