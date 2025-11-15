'맨유 어쩌나?' 라이스-수비멘디 있는 아스널, 마지막 퍼즐로 '제2의 …

|
[스포츠조선 박찬준 기자]맨유에게 청천벽력 같은 소식이 전해졌다.
앤더슨은 최고의 활약을 펼쳤다. 2024~2025시즌 EPL 37경기에 나서 2골-6도움을 기록했다. 앤더슨의 맹활약을 앞세운 노팅엄은 아무도 예상 못한 유로파리그 진출에 성공했다. 앤더슨은 잉글랜드 대표팀에도 발탁됐다.
2선에서 주로 뛰던 앤더슨은 3선으로 자리를 옮긴 후 빼어난 활약을 보여주고 있다. 볼 다루는 기술과 킥 능력, 여기에 엄청난 활동량과 헤더 능력까지 두루 갖춘 앤더슨은 현대 축구가 원하는 미드필더다.
지난 5일 영국 맨체스터월드는 '브루노 페르난데스의 활동량을 더해줄 미드필더를 찾는 맨유에게 앤더슨이 적격'이라며, 그를 박지성에 비견했다. 맨체스터월드는 '앤더슨의 장점은 끝없는 활동량인데, 맨유 팬들에게 사랑받았던 박지성을 연상케 한다'고 했다. 이어 '박지성은 알렉스 퍼거슨 감독이 이끌던 전성기에 눈에 띄지 않지만 필수적인 역할을 했다'며 '앤더슨은 박지성 수준에 도달할 잠재력을 갖고 있다' 고 했다.
이 매체는 '앤더슨이 박지성 수준에 도달하려면 멀었다. 득점력도 완전히 갖추지 못했고, 특정 선수를 마크하는 능력도 떨어진다'며 '하지만 세개의 폐로 불렸던 박지성처럼 중원에서 두 사람 몫의 활동량을 보여줄 잠재력을 지녔다는 점에서는 의심의 여지가 없다'고 했다.
하지만 아스널이 뛰어들며 기류가 바뀌고 있다. 아스널은 데클란 라이스, 마르틴 수비멘디라는 막강 중원 듀오를 갖고 있는데, 앤더슨을 더해 완벽한 중원을 만들겠다는 계획이다. 관건은 몸값이다. 노팅엄은 절대 낮은 금액으로는 앤더슨을 보내지 않겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 앤더슨의 계약기간은 2029년 여름까지로 넉넉한 편이다. 노팅엄이 급할 이유가 없다. 최대 1억2000만파운드까지 이야기가 나오고 있다.
