화천 KSPO 여자축구단, 창단 14년 만에 첫 WK리그 우승+여자 실업…

화천 KSPO 여자축구단, 창단 14년 만에 첫 WK리그 우승+여자 실업축구 최초 트레블 달성!

기사입력 2025-11-15 23:16


화천 KSPO가 '2025 WK리그' 챔피언결정전에서 서울시청을 꺾고 창단 14년 만에 첫 우승을 차지했다. 화천 KSPO는 이번 우승으로 제24회 전국여자축구선수권대회와 106회 전국체육대회에 이어 여자 실업팀 사상 최초로 트레블(3관왕)을 달성했다. 한국여자축구연맹 제공

화천 KSPO 여자축구단(이하 화천 KSPO)가 2025 WK리그 챔피언결정전에서 서울시청을 꺾고 창단 14년 만에 첫 우승을 차지하며 한국 여자축구 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

올해 제24회 전국여자축구선수권대회와 106회 전국체육대회를 연달아 제패한 데 이어 WK리그 정규리그 1위, 챔피언결정전 우승까지 달성하며 여자 실업팀 최초로 '트레블(3관왕)'이라는 엄청난 기록을 완성했다.

화천 KSPO는 15일 오후 2시 화천생활체육공원 주경기장에서 열린 '2025 WK리그 챔피언결정전' 2차전에서 서울시청을 4대3으로 꺾고 1·2차전 합산스코어 7-5로 최종 승리를 확정 지었다. 1차전 원정 경기에서 3대2로 이겨 유리한 고지를 선점했던 화천 KSPO는 홈에서 다시 한번 강한 공격력을 뽐내며 숙원이던 우승 트로피를 품에 안았다.

이날 경기의 중심에는 최유정이 있었다. 최유정은 전반 9분과 20분 연속으로 골망을 흔들며 팀의 흐름을 단단히 끌어올렸고 후반 24분에는 위재은의 쐐기골을 이끌어낸 정확한 크로스로 2골 1도움의 압도적인 활약을 펼치며 WK리그 챔피언결정전 2차전 MVP에 선정됐다.


한국여자프로축구연맹 제공
경기 초반부터 화천 KSPO의 공세는 거셌다. 전반 6분 문은주의 침투 패스를 이수빈이 왼발로 마무리하며 선제 득점을 올렸고, 3분 뒤 최유정이 페널티아크 정면에서 날린 왼발 슈팅이 그대로 골문을 갈라 일찌감치 승부의 흐름을 가져왔다.

전반 20분에는 위재은의 슈팅이 수비수에 맞고 흐른 볼을 최유정이 재빨리 터닝 슛으로 연결하며 멀티골을 완성했고, 후반 24분 오른쪽 측면에서 올린 최유정의 크로스를 위재은이 문전에서 오른발로 마무리하며 4-0까지 점수를 벌렸다.

서울시청도 끝까지 포기하지 않았다. 후반 43분 신보미가 만회골을 터뜨린 데 이어 추가시간 2분 김민지가 떨궈준 볼을 김미연이 골로 연결하며 추격에 불을 붙였다. 추가시간 4분에는 한채린이 패널티박스 왼쪽에서 다시 한 골을 보태 3-4까지 따라붙었지만 이미 벌어진 격차를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 12년 만에 챔피언결정전에 오른 서울시청은 마지막까지 투지를 보여줬으나 준우승으로 시즌을 마무리했다.


화천 KSPO가 2025 WK리그 챔피언결정전에서 우승을 차지하며 여자실업축구 최초로 트레블(3관왕)을 달성했다. 한국여자축구연맹 제공
한편, 한국여자축구연맹은 2025시즌 WK리그 플레이오프와 챔피언결정전을 통해 리그 경쟁력 강화를 위한 다양한 시도를 추진했다.


10여 년 만의 KBSN SPORTS 생중계 재개로 팬 접근성을 높였으며, 경기장에서는 기념품 제공과 참여형 이벤트, 홍보대사 사인회 등을 운영해 팬 경험을 확장했다. 이번 시즌의 변화는 2026년 WK리그를 더욱 팬 친화적이고 흥미로운 리그로 발전시키는 중요한 기반이 될 전망이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

