한국축구 역사상 최초! 홍명보호 쾌거, 월드컵 2포트 확보...그런데 죽…

[스포츠조선 김대식 기자]월드컵 역사상 최초의 기록을 쓰고도 쉽게 웃을 수 없는 대한민국이다.
하지만 아직은 웃을 수 없는 상황이다. 미국 스포츠 일러스트레이트는 17일 'FIFA는 6개 플레이오프 국가를 4포트에 자동 배정할지, 아니면 FIFA 랭킹에 따라 포트에 배치할지 아직 결정하지 않았다'고 설명했다.
현재 유럽 플레이오프로 진출한 나라 중 제일 전력이 강력한 나라는 이탈리아다. 스포츠 일러스트레이트 또한 이탈리아를 예시로 들면서 '노르웨이에 이어 조 2위로 플레이오프에 진출한 이탈리아의 경우, FIFA 랭킹 9위임에도 불구하고 4포트에 직접 배정될 수도 있고, 랭킹 기준으로 1포트에 배치될 수도 있다. 만약 플레이오프 국가가 4포트에 자동 배정된다면, 조별리그에서 상당히 어려운 조가 형성될 수 있다'고 설명했다.
그래도 3포트보다는 2포트에서 조추첨이 진행되는 것이 훨씬 좋다. 대한민국 주장 손흥민도 "월드컵 조추첨에서 2포트에 포함되어야 하는 중요성을 숨길 필요는 없다. 이것이 내일 승리를 위해 최선을 다해야 하는 이유"라며 2포트의 중요성을 강조한 바 있다.