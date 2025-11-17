"어려운 경기 될 것"...'제자 손흥민' 경계? 도리어 칭찬 세례만 쏟…

|
[상암=스포츠조선 이현석 기자]옛 제자를 마주하는 오토 아도 감독은 경계심과 함께 칭찬을 쏟아냈다.
이번 맞대결에서 가나가 기세를 이어갈지, 한국이 설욕할지에 관심이 쏠린다. 한국과 가나 모두 각각 아프리카와 아시아 지역 국가에 대한 전술, 기량 점검에도 큰 도움이 될 수 있다. 다만 가나의 전력은 직전 일본전보다 약해졌다. 모하메드 쿠두스의 낙마에 이어 에이스 역할을 하던 앙투안 세메뇨까지 일본전 이후 개인사정으로 이탈해 런던으로 복귀했다. 한국을 상대로 최상의 경기력을 내기는 어려울 가능성이 크다.
아도 감독과 함께 동석한 술레마니는 "내일 경기가 기대된다. 대한민국이 갖고 있는 강점을 충분히 인지하고 있다. 몇 년 전에 월드컵에서 경기를 했지만 이번에는 또 다른 팀이고 또 다른 선수들로 구성이 되어 있다. 그렇기 때문에 굉장히 좋은 경기 훌륭한 경기가 될 것이라고 예상을 하면서 동시에 충분히 또 이길 수 있다라고 생각한다. 우리한테도 좋은 경기를 가져갈 수 있는 기회가 되지 않을까라고 생각한다"고 했다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com