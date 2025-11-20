"'포트2' 확정" FIFA 오피셜 11월 랭킹 공개, 홍명보호 22위 유지…일본, 이란 1계단 상승→호주 1계단 하락

최종수정 2025-11-20 08:42

선수들 바라보는 홍명보
(천안=연합뉴스) 김준범 기자 = 10일 오후 충남 천안 대한민국축구종합센터에서 축구대표팀 홍명보 감독이 훈련하는 선수들을 바라보고 있다. 2025.11.10

14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 이강인이 가나 골키퍼를 향해 달려들고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

[스포츠조선 김성원 기자]11월 A매치를 2연승으로 마침표를 찍은 홍명보호가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위를 유지하며 한국 축구 사상 첫 '2번 포트' 진입을 확정했다.

FIFA는 20일(이하 한국시각) 새 랭킹을 발표했다. 홍명보호는 14일 볼리비아를 2대0, 18일 가나를 1대0으로 제압했다. 11월 A매치 2연전 성적이 반영됐다.

대한민국은 지난달 순위인 22위를 지켰다. 랭킹 포인트는 10월(1593.92점)보다 5.53점 오른 1599.45점을 기록했다. 홍명보호와 나란히 2승을 챙긴 일본은 19위에서 18위로 한 계단 상승했다. 랭킹포인트는 1650.12점이다.

아시아 2위인 이란도 21위에서 20위(1617.02점)로 한 계단 뛰어올랐다. 반면 호주는 25위에서 26위(1574.01점)로 떨어졌다.

'톱10'도 균열이 있었다. 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드가 1~4위를 유지한 가운데 브라질이 7위에서 5위로 올라섰다. 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일, 크로아티아가 6~10위에 랭크됐다. 플레이오프(PO) 나락으로 떨어진 이탈리아는 9위에서 12위로 3계단 하락했다.

구체적인 세부 계획은 공개되지 않았지만 11월 FIFA 랭킹은 2026년 북중미월드컵 조추첨에 반영될 것이 확실시된다. FIFA는 "이번 랭킹이 20일 스위스 취리히의 FIFA 본부에서 열릴 북중미월드컵 플레이오프 토너먼트(대륙간 PO)와 유럽 PO 대진 추첨에 도움이 될 것"이라고만 밝혔다. PO를 거쳐 본선 진출할 팀들의 포트 배정 등을 포함해 이번 랭킹이 북중미 월드컵 조 추첨식에서 어떻게 활용될지에 대한 언급은 따로 하지 않았다.


14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 김민재와 함께 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

EPA 연합뉴스
32개국에서 48개국으로 늘어난 북중미월드컵의 조추첨식은 다음달 6일 미국 워싱턴 DC의 케네디센터에서 열린다. 한국의 11월 FIFA 랭킹은 본선 진출이 확정된 42개국 중 20번째다.

조별리그에선 4개팀씩 12개조에 편성된다. FIFA 랭킹을 기준으로 본선에 진출한 48개국을 4개의 포트로 나눠 실시할 것으로 예상된다. 미국(16위), 멕시코(14위), 캐나다(28위)는 개최국 자격으로 1번 포트에 배정된다. FIFA 랭킹 1~9위 팀이 가세해 1번 포트를 구성한다. 나머지 국가 중 상위 12국이 2번 포트를 채운다.


미국(14위), 멕시코(15위), 캐나다(27위)와 FIFA 랭킹 1∼9위인 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일이 1번 포트에 들어가게 된다.

2번 포트에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본, 세네갈(19위), 이란, 대한민국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주가 배정된다. 대한민국보다 FIFA 랭킹이 높은 이탈리아와 덴마크(21위)가 북중미 직행 티켓을 거머쥐지 못했다.

한국 축구가 역대 월드컵 본선 조 추첨에서 2번 포트에 들어간 적은 없었다. 같은 포트 팀과는 본선에서 한 조가 될 수 없기에 한국은 크로아티아, 모로코 등 강호들을 피할 수 있게 되는 셈이다.

3번 포트에는 노르웨이(29위), 파나마(30위), 이집트(34위), 알제리(35위), 스코틀랜드(36위), 파라과이(39위), 튀니지(40위), 코트디부아르(42위), 우즈베키스탄(50위), 카타르(51위), 사우디아라비아(60위), 남아프리카공화국(61위)이 포진한다.

요르단(66위), 카보베르데(68), 가나(72위), 퀴라소(82위), 아이티(84위), 뉴질랜드(86위)와 PO를 통해 막차를 탄 국가들이 4번 포트에 위치할 것으로 예상된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

