'원인 제공' 타노스 코치도, '성명 발표' 심판협의회도 도 넘은 건 마…

2025년 제14차 한국프로축구연맹 상벌위원회 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 서울 종로구 축구회관에서 열린 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회에 앞서 조남돈 위원장 등의 위원이 자료를 살피고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 2025.11.19
한국프로축구연맹 상벌위원회 입장하는 김우성 심판 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 서울 종로구 축구회관에서 열린 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회에 앞서김우성 심판이 입장하고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 2025.11.19
[스포츠조선 김성원 기자]전북 현대 타노스 코치의 중징계를 놓고 후폭풍이 거세다.
한국프로축구연맹은 19일 상벌위원회를 열고 타노스 코치의 행위가 인종차별적 언동에 해당한다고 판단, 출전정지 5경기와 함께 2000만원의 제재금 징계를 결정했다. 그러나 전북 팬들이 '규탄 성명'을 발표하며 격렬하게 반발하고 있다. 이승우(전북)도 타노스 코치를 옹호하는 글을 올렸다.
타노스 코치는 '우승 대관식'이 열린 8일 대전하나시티즌과의 홈경기에서 후반 추가시간 주심과 충돌했다. 주심이 상대 선수의 핸드볼 파울을 즉시 선언하지 않자 과도한 항의로 경고에 이은 레드카드를 받았다.
퇴장 판정 이후 더 큰 논란이 터졌다. 타노스 코치는 주심에게 강하게 항의하며 두 눈에 양 검지 손가락을 대는 동작을 했다. 주심은 경기장으로 돌아가려는 길을 멈추고 양손 검지를 눈 아래쪽에 갖다대며 '라시즘'(인종차별)이라고 전북 통역관을 통해 전달했다. 눈을 찢는 행동은 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위(슬랜트아이·slant-eye)로 여겨진다.
한국프로축구연맹 상벌위원회 기다리는 마이클 김 디렉터 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 마이클 김 전북 현대 디렉터가 19일 서울 종로구 축구회관에서 열린 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회를 대리인 출석하기 위해 기다리고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 2025.11.19
중계화면 캡쳐
중계화면 캡쳐
타노스 코치는 상벌위원회에 제출한 진술서를 통해 '심판이 핸드볼 파울을 직접 보지 않았느냐'는 취지로 두 눈을 가리켰다고 주장했다. 그러나 상벌위가 받아들이지 않았다. 상벌위는 "진술서와 영상 등에 의하면 타노스 코치가 이 행동 전후로 욕설과 함께 'racista(인종차별주의자)'라는 단어를 반복적으로 쓰며 고성을 지르기도 했던 정황 등도 고려했다"고 설명했다. 또 행위자가 아닌 '피해자'로 지칭되는 상대방이 느끼는 감정이 기준이 돼야 한다고 강조했다.
전북이 재심 여부를 검토하고 있는 가운데 날선 신경전은 계속되고 있다. 그러나 '파국'은 안된다. 1차적으로 원인 제공을 한 타노스 코치의 도가 지나친 행위는 면죄부가 될 순 없다.
심판 사회도 '역풍'을 곱씹어봐야 한다. 심판 판정 논란은 어제오늘 일이 아니다. 임계점을 넘어선 지 오래다.
타노스 코치 행위의 경우 '심판보고서'를 통해 이야기하면 된다. 하지만 한국프로축구심판협의회까지 나서 국제축구연맹(FIFA) 제소를 운운하며 성명을 발표한 것은 경솔했고, 갈등에 기름을 끼얹은 꼴이 됐다.
타노스 코치도, 심판계도 스스로를 먼저 돌아봐야 할 때다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com