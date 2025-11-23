"충격" '英 BBC피셜' 리버풀 60년 만의 불명예 기록, 또또 0-3 완패…아르네 슬롯 해임설→평점 테러

기사입력 2025-11-23 06:43


"충격" '英 BBC피셜' 리버풀 60년 만의 불명예 기록, 또또 0-3…
사진=AP 연합뉴스

"충격" '英 BBC피셜' 리버풀 60년 만의 불명예 기록, 또또 0-3…
사진=REUTERS 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]'디펜딩 챔피언' 리버풀(잉글랜드)의 추락이다.

아르네 슬롯 감독이 이끄는 리버풀은 23일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 0대3으로 패했다. 리버풀은 전반 33분 무리요, 후반 1분 니콜로 사보나, 후반 33분 모건 깁스-화이트에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 리버풀은 개막 12경기에서 6승6패(승점 18)를 기록하며 20개 팀 중 11위에 랭크됐다.

영국 언론 BBC는 '리버풀이 2014~2015시즌에 이어 두 번째로 리그 개막 12경기 중 6번의 패배를 기록했다. 이는 디펜딩 챔피언으로서 개막 12경기에서 6패 이상 기록하며 시즌을 시작한 네 번째 팀이다. 1995~1996시즌 블랙번 로버스(6경기), 2015~2016시즌 첼시(7경기), 2016~2017시즌 레스터 시티(6경기)가 있었다. 또한, 리버풀은 1965년 4월 빌 샹클리 감독 체제 이후 처음으로 리그에서 백-투-백으로 3골 이상 차로 패배했다'고 보도했다. 리버풀은 11월 A매치 직전에 치른 맨시티와의 대결에서도 0대3으로 패했다.


"충격" '英 BBC피셜' 리버풀 60년 만의 불명예 기록, 또또 0-3…
사진=EPA 연합뉴스

"충격" '英 BBC피셜' 리버풀 60년 만의 불명예 기록, 또또 0-3…
사진=REUTERS 연합뉴스
냉정한 평가가 나왔다. BBC는 '슬럼프가 계속되면서 슬롯 감독이 흔들렸다. 리버풀은 올 시즌을 앞두고 기록적인 금액을 투자해 알렉산더 이삭을 영입했다. 하지만 그는 공을 거의 건드리지 못했다. 위협도 가하지 않았다. 이제 리버풀이 왕관을 유지할 수 있다고 믿을 수 없다'고 했다. BBC는 이삭에게 양 팀 최저 평점인 1.97을 줬다.

상황이 심상치 않다. 슬롯 감독 해임설까지 나오고 있다. 또 다른 영국 언론 미러는 '슬롯 감독은 악몽 같은 시간 속 잔인한 해고 질문에 직면했다. 전직 프리미어리거 애쉴리 윌리엄스는 슬롯이 운명을 바꿀 수 있을지 의문을 제기했다'고 했다. 윌리엄스는 "처음으로 슬롯 감독이 리버풀에서 이 상황을 해결할 수 있을지 확신이 서지 않는다. 개막 전 좋은 선수들을 영입했다. 하지만 그들은 전혀 그렇지 않다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.