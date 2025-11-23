[MLS 속보]결국 손흥민, 만회골 작렬! 전반 '슈팅 0개'→후반 3차…

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)이 뜨거운 집념 끝에 마침내 만회골을 작렬시켰다.
그는 0-2로 뒤진 후반 15분 골네트를 갈랐다. 마크 델가도의 패스가 앤드류 모란의 헤더를 거쳐 손흥민에게 연결됐다. 손흥민은 문전 혼전 상황에서 3차례의 슈팅 끝에 골망을 흔들었다. 첫 번째 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 두 번째 슈팅은 골라인을 통과하기전 마티아스 라보르다가 머리로 걷어냈다 이를 왼발 슈팅으로 재차 터트려 골망을 흔들었다.
LA FC가 23일(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열리고 있는 밴쿠버 화이트캡스와의 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 4강전에서 1-2로 뒤지고 있다. 패하면 시즌이 끝나는 단판 대결이다.
0-0의 균형은 전반 39분 허망하게 깨졌다. 밴쿠버 골키퍼인 일본 출신의 다카오카 요헤이가 도움을 기록하는 기염을 토했다. 그의 롱킥이 엠마누엘 사비에게 연결됐다. 사비는 위고 요리스가 나오자 오른발로 키를 넘겨 골망을 흔들었다. 다카오카는 MLS 통산 111경기만에 첫 도움을 기록했다. 전반 종료직전에는 코너킥 상황에서 뮐러의 헤더를 요리스가 쳐냈다. 이를 마티아스 라보르다가 추가골로 연결했다.
스티브 체룬돌로 LA FC 감독은 3-4-3 시스템을 꺼내들었다. 손흥민은 최전방에서 '영혼의 파트너' 드니 부앙가, 나탄 오르다스와 짝을 이뤘다. 미드피드에는 라이언 홀링스헤드, 마크 델가도, 티모시 틸만, 세르지 팔렌시아가 늘어섰다. 에디 세구라, 은코시 타파리, 라이안 포티어스가 스리백을 형성했다. 골문은 '주장' 위고 요리스가 지켰다.
예스페르 쇠렌센 밴쿠버 감독은 4-2-3-1 카드로 맞불을 놓았다. 브라이언 화이트가 원톱에 포진한 가운데 2선에는 알리 아메드, 뮐러, 엠마누엘 사비가 포진했다. 수비형 미드필더에는 세바스찬 버홀터, 안드레스 쿠바스가 호흡했다. 포백에는 마티아스 라보르다, 랄프 프리소, 트리스탄 블랙먼, 에디에르 오캄포가 위치했다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 꼈다.
체룰돌로 감독은 후반 시작과 함께 4-2-3-1로 전환했다. 오르다스와 타파리를 빼고 앤드류 모란과 다비드 마르티네스를 투입했다. LA FC는 후반 시작과 함께 파상공세를 펼치고 있다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com