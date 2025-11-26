'잔류냐, 승격이냐' 외나무다리에서 만났다...'10경기 무패' 이랜드v…

[스포츠조선 이현석 기자]K리그1(1부)로 향하는 첫 번째 다리를 건넌다. 모두 건널 수는 없다. 외나무다리에 선 두 팀 중 한 팀만이 다음 단계로 향한다.
서울 이랜드와 성남FC가 27일 오후 7시 서울 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2025' 준플레이오프(PO)를 치른다. 정규리그 순위는 이랜드가 4위, 성남이 5위였다. 이랜드는 안산과의 최종전에서 6대0 대승을 거두며 4위로 올라섰다. 성남은 부산을 2대1로 꺾고, 최종전에서 충남아산에 1대2로 패한 전남 드래곤즈를 6위로 밀어내고 5위를 차지했다. K리그1으로 향할 마지막 칸에 이름을 올렸다. 이랜드는 지난해 3위를 차지하고도 승강 PO에서 좌절했던 기억을 만회하길 원한다. 2024시즌 K리그2 최하위였던 성남은 2022시즌 강등 이후 4년 만에 K리그1 복귀를 꿈꾼다. 승리한 팀은 30일 부천종합운동장에서 부천과 PO를 진행한다. 패배하면 다른 선택지가 없다. 2026시즌, K리그2에서 다시 기회를 노려야 한다.
이랜드가 4위라 홈에서 경기를 치르고, 무승부 시 플레이오프에 나간다는 이점이 있다. 지난해 포함 11번의 준PO 경기 중 하위권 팀이 PO로 향한 경우는 2014년 광주FC, 2022년 경남FC 뿐이다. 하지만 성남도 믿는 구석이 있다. 올 시즌 성남의 원정 성적은 9승6무5패, 리그 4위 수준이다. 홈과 비슷한 수준의 경기력을 보였다. 기세는 두 팀 모두 밀리지 않는다. 이랜드는 시즌을 10경기(6승4무) 연속 무패로 마쳤다. 최근 6경기 기준은 더 좋다. 5승1무로 쾌조의 흐름을 자랑했다. 성남은 연승 가도에 올랐다. 인천전(2대2 무) 이후 최종전까지 5연승을 질주했다. 흐름은 막상막하다. 두 팀의 올해 맞대결 전적에선 이랜드가 2승1패로 우세했다.
'창과 방패'의 격돌이다. 두 팀은 강점이 정반대다. 이랜드는 올 시즌 창단 이후 최다골을 터트리며 화끈한 공격을 자랑했다. 39경기에서 64골을 폭격했다. 수원 삼성(76골), 인천(66골)에 이은 3위 기록이다. '에이스' 에울레르와 최전방 아이데일은 어느 팀에나 위협적이다. 시즌 막판 예리한 발 끝을 자랑한 변경준의 득점력도 돋보인다. 불안했던 수비도 시즌 막판에는 스리백 전환을 통해 안정감을 찾았다. 성남은 끈끈한 수비가 최고의 무기다. 인천(30실점)에 이은 실점 2위(32실점) 기록에서 단단함을 확인할 수 있다. 전방 압박을 시작으로 중원부터 수비라인까지 이어지는 조직적인 수비로 상대 공격을 제압한다. K리그2 득점 2위(17골)에 오른 '선봉장' 후이즈의 골결정력은 승부를 가를 수 있는 비장의 한 수다.
양 팀 감독 모두 승리 의지를 다졌다. 승강 PO까지 향하고자 하는 마음을 숨기지 않았다. 김도균 이랜드 감독은 "준플레이오프까지 왔기에 승강 플레이오프까지 도전할 수 있는 상황을 만들었으면 하는 바람"이라고 했다. 전경준 성남 감독은 "원정이지만 주도적인 경기 운영으로 승격을 향한 첫 단추를 잘 끼우겠다"고 했다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com