'0-1→1-1→1-2→2-2→4-2→4-3→5-3' 이강인 투입 후 3…

[스포츠조선 김성원 기자]이강인(파리생제르맹·PSG·프랑스)이 투입된 후 무려 3골이 터졌다.
PSG가 토트넘을 또 무너뜨렸다. PSG는 27일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 토트넘(잉글랜드)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 난타전 끝에 5대3으로 역전승했다. 토트넘은 2승2무 뒤 첫 패전의 멍에를 안으며 16위(승점 8)로 떨어졌다. 디펜딩챔피언인 PSG는 4승1패(승점 12)를 기록, 2위로 올라섰다.
36개팀이 참가하는 UCL 리그 페이즈에선 팀당 8경기씩을 치른다. 1∼8위 팀은 16강에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강행을 가린다. 선두는 이날 바이에른 뮌헨(독일)을 3대1로 완파한 아스널(잉글랜드)이다. 아스널은 5전 전승(승점 15)을 기록 중이다.
이강인은 벤치에서 출발했다. 엎치락뒤치락이었다. 토트넘은 전반 35분 히샬리송의 선제골로 리드를 잡았다. PSG는 곧바로 반격했다. 비티냐가 중거리포로 승부를 원점으로 돌렸다.
히샬리송의 선제골을 어시스트한 랑달 콜로 무아니가 후반 5분 골망을 흔들었다. 토트넘이 다시 앞서나갔다. 환희는 잠시였다. 비티냐가 다시 폭발했다. 3분 뒤 두 번째 골을 터트렸다.
이강인은 2-2 상황인 후반 11분 교체로 그라운드를 밟았다. PSG의 골폭죽이 터졌다. 파비안 루이스가 후반 14분 역전골로 터트리며 전세를 뒤집었다.
AP 연합뉴스
AFP 연합뉴스
후반 20분에는 이강인의 코너킥을 혼전 중에 잡은 윌리안 파초가 골지역 왼쪽에서 오른발을 갖다 대 골망을 흔들었다. 토트넘은 콜로 무아니가 후반 28분 만회골을 터트렸지만 승부의 추는 PSG로 기울었다.
비티냐는 후반 31분 크리스티안 로메로의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 침착하게 성공시키며 해트트릭을 완성했다. PSG는 후반 추가시간인 48분 수비수 루카스 에르난데스가 퇴장당하며 수적 열세에 놓였지만 대세에는 지장이 없었다. 마침표였다.
PSG와 토트넘은 지난 8월 14일 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 격돌했다. PSG는 UCL, 토트넘은 유로파리그 챔피언 자격으로 무대에 올랐다. 토트넘이 2-0으로 리드하다 PSG에 후반 막판 2골을 허용했다. 이강인이 후반 40분 만회골을 작렬시켰다. PSG는 승부차기에서 4-3으로 승리해 우승 트로피를 들어올렸다. 이강인은 4번째 키커로 나서 골을 성공시켰다.
이강인은 최근 상승세가 매섭다. 그는 나흘 전인 23일 르 아브르전에서 선제 결승골로 리그 1호포를 폭발시키며 3대0으로 완승을 이끌었다. PSG는 리그에서 3연승을 포함해 7경기 무패(4승3무)를 질주했다.
AFP 연합뉴스
AFP 연합뉴스
화려한 11월이었다. 이강인은 5일 바이에른과의 UCL, 10일 리옹과의 리그1 경기에서 절묘한 어시스트를 배달했다. 두 경기 연속 공격포인트를 쌓았다.
A매치 기간 홍명보호에 호출된 이강인은 가나와의 친선경기에서 이태석(아우스트리아 빈)의 결승골을 도왔다. 그는 A매치 브레이크 후 재개된 첫 경기에서 득점포를 가동하며 분위기를 이어갔다.
그는 토트넘전에서 연속골 사냥에 실패했지만 팀 승리를 함께했다. 이강인은 후반 22분 페널티 아크 오른쪽에서 왼발 중거리 슛으로 골을 노렸지만 상대 골키퍼에게 막혔다. 이강인은 올 시즌 슈퍼컵, UCL 포함해 2골 2도움을 기록 중이다.
축구통계매체 '풋몹'은 교체투입에도 이강인에게 고평점인 7.0점을 부여했다. 교체카드 중에는 으뜸이었다. 해트트릭의 주인공 비티냐는 최고 평점인 9.6점을 받았다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com