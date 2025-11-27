'PO행' 전경준 감독 "부천전은 어려운 경기하지 않겠다"[현장 기자회견]

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"부천과의 플레이오프, 오늘처럼 어려운 경기하지 않게 준비 잘하겠다."

전경준 성남FC 감독의 각오였다. 성남이 승격에 한 걸음 더 다가섰다. 성남은 27일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2025' 준플레이오프(PO)에서 후이즈의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 지난 시즌 최하위까지 내려갔다 올 시즌 반등하며 5위로 준PO에 나섰던 성남은 또 한번 드라마를 쓰며 PO에 올랐다. 12번의 준PO에서 5위팀이 PO에 나간 것은 이번에 세번째다.

경기 후 기자회견에 나선 전 감독은 "승리로 다음 라운드에 도전할 수 있어 감사하다. 내용은 마음에 들지 않았지만, 결과를 가져왔다. 다음 경기에서도 승리할 수 있도록 하겠다"고 했다.

이날 승리를 했지만, 아쉬운 부분도 있었다. 후이즈가 경고 누적으로 빠지고, 신재원이 부상을 당했다. 전 감독은 "팀의 중추적인 역할을 하는 선수가 빠져서 고민을 해야할 것 같다. 다행히 사무엘이 다음 경기에 같이할 수 있다"며 "신재원은 체크를 해봐야할 것 같다. 교체타이밍을 보고 있었다. 타이밍이 늦긴 했는데 정확한 것은 내일 체크를 해봐야 할 것 같다"고 했다.

PO 상대는 부천이다. 전 감독은 "토너먼트 경기가 단판으로 결정이 난다. 결과를 낼 수 있도록 심도있게 준비해야 한다. 이야기도 하고 피드백도 줬는데, 준비했던게 잘 안됐다. 우리가 급하다고 상대가 급해지는게 아니다. 우리 틀 안에서 할 수 있도록, 부천전에서는 오늘처럼 어려운 경기하지 않도록 하겠다"고 했다. 이어 "바사니는 에울레르와 성향이 비슷하다. 트랜지션 될때 프리로 가는 부분을 어떻게 대응할지 고민 하겠다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

