'아쉬운 시즌 마무리' 김도균 감독 "내년에는 기필코 승격하겠다"[현장 …

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"내년에는 기필코 승격하겠다."

김도균 서울 이랜드 감독의 각오였다. 이랜드는 27일 목동종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2025' 준플레이오프(PO)에서 후이즈에게 후반 결승골을 허용하며 0대1로 패했다. 비기기만 해도 PO에 갈 수 있었던 이랜드는 이날 전체적으로 공격이 풀리지 않았다. 막판 대공세에서 박창환의 슈팅이 골대를 맞고 나온 불운까지 겹친 이랜드는 지난 시즌에 이어 또 한번 PO 진출을 노렸지만 아쉽게 뜻을 이루지 못했다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "승리한 성남에 축하한다는 말을 전하고 싶다. 우리 선수들도 최선을 다했고 준비한대로 잘했다. 득점이 나왔으면 했는데 그러지 못해 아쉽다. 성남에 비해 조금 부족했다. 그게 결과로 나타났다. 받아들여야 한다. 추운 날씨에 찾아온 팬들에게 마지막 경기가 돼서 죄송하다. 다음 시즌을 더 잘 준비해야겠다는 생각이 들었다. 1년 동안 고생한 선수들, 스태프에게 감사하다는 말씀 전하고 싶다"고 했다.

이어 "찬스를 만드는 과정 자체가 쉽지 않았다. 성남의 수비 대응이 좋았다. 전반 0-0이면 후반에 우리가 득점 만들 수 있다는 믿음이 있었다. 변경준, 가브리엘, 정재민 등이 성남 수비를 뚫기에 역부족이었다. 체력적으로 오인표와 김주환이 잘했지만, 조심해야할 부분에서 실점하게 돼서 아쉽다"고 했다.

이랜드는 올 시즌을 마무리했다. 김 감독은 "지도자를 하면서 많은 공부가 된 한 해였다. 1로빈에 좋은 성적을 냈고, 2로빈에 팀 자체가 무너져 버렸고, 3로빈에 가까스로 회복하면서 여기까지 왔다. 그런 과정 자체가 큰 공부가 됐다. 이랜드라는 팀이 계속 승격에 도전하고 플레이오프에 항상 들 수 있는 팀이 됐으면 하는 바람을 전했는데, 올해 많이 아쉽다. 그래도 절반 이상의 성공을 했다 생각한다. 지난 시즌, 올 시즌을 잘 되돌아봐서 내년에는 기필코 승격을 할 수 있는 팀이 될 수 있도록 하겠다"고 했다.

이어 "승격을 위해서는 감독이 잘해야 한다. 올해 스쿼드적으로 인천과 수원과 비교하면 결국 차이는 백업 멤버들이다. 그 차이를 줄여야 한다. 주전에서 부상이 나왔을때 그 멤버를 어떻게 메울 수 있는지, 2로빈 성적 안좋을때 많이 나타났다. 이 부분을 신경쓰고 해야한다. 그래야 긴 시즌 동안 경기력을 유지할 수 있다"고 했다. 마지막으로 "1로빈에는 팀적으로 잘 이루어졌다. 2로빈에 여러가지 상황이 있었다. 그래서 아쉽다. 팀을 운영하면서 분위기나 성적이 떨어질때 이걸 어떻게 회복하냐가 중요하다. 그런 부분이 힘든데, 2로빈에 1승 밖에 못했다. 3로빈에 회복하고 반등할 수 있었던 부분은 이랜드 선수들, 팀에 힘이 있는거라 생각한다. 내년 시즌 더 잘살리고 보완을 하면, 내년 시즌에는 승격할 수 있는 팀으로 거듭날 수 있지 않을까 싶다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

