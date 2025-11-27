'결승골' 후이즈 "PO 결장 안타까워, 하지만 다른 선수들 믿는다"[현…

'결승골' 후이즈 "PO 결장 안타까워, 하지만 다른 선수들 믿는다"[현장 기자회견]

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"PO 결장 안타까워, 하지만 다른 선수들 믿는다."

'성남FC의 캡틴' 후이즈의 아쉬움이었다. 성남이 승격에 한 걸음 더 다가섰다. 성남은 27일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2025' 준플레이오프(PO)에서 후이즈의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 지난 시즌 최하위까지 내려갔다 올 시즌 반등하며 5위로 준PO에 나섰던 성남은 또 한번 드라마를 쓰며 PO에 올랐다. 12번의 준PO에서 5위팀이 PO에 나간 것은 이번에 세번째다.

경기 후 기자회견에 나선 후이즈는 "어려운 경기가 될 것이라 생각했다. 우리가 준비한 것을 촘촘하게 했다. 시간이 흐름에 따라 인내심을 잃지 않고 했기에 PO 진출을 할 수 있었다"는 소감을 전했다.

후이즈는 이날 경고를 받으며 누적 경고로 부천과의 PO 경기를 관중석에서 지켜보게 됐다. 후이즈는 "안타깝다. 다른 모든 선수들이 잘해주고 있기에, 걱정되지 않는다. 다른 선수들이 더 잘할 수 있도록 최대한 응원하겠다"고 했다.

지난 시즌 후이즈는 좋은 플레이에도 성남은 아쉬운 성적을 냈다. 후이즈는 "작년과 비교했을때, 작년은 좋지 않았다. 좋지 않은 시즌에서 배운게 있었다. 못한 부분은 보완했고, 잘한 것은 올 시즌까지 가져가면서 겸손하게 하려고 했다. 훈련장, 경기장에서 100%를 보여줬기에 이런 차이를 만든 것 같다"고 했다.

이날 후이즈는 신재원의 크로스를 받아 넣었다. 두 선수는 올해 5골 이상을 합작했다. 후이즈는 "신재원과는 좋은 관계를 유지하고 있다. 합이 잘 맞는다. 눈만 마주쳐도 어떻게 움직이고, 어떤 크로스를 올릴지 알 수 있다. 시즌 중 계속 훈련하고, 경기하면서 합이 더 잘맞았다. 집중마크를 당해서 그간 합작골이 없었는데, 기분 좋게 이런 골을 만들었다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

