K리그어시스트-페덱스, '엑시트 캠페인'→CSR필름페스티벌 산업통상자원부…

27일 서울 강남구 더 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 '2025 CSR 필름 페스티벌 어워드'에서 이종권(왼쪽) 재단법인 케이리크어시스트 사무국장과 박원빈(오른쪽) FedEx Korea 대표가 우성훈 산업통상부 산업일자리혁신과장에게 산업통상부장관상 기술 나눔 부문을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국프로축구연맹
[스포츠조선 김성원 기자]K리그 사회공헌재단 'K리그어시스트'와 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(페덱스)가 함께 추진한 '엑시트(EXIT) 캠페인'이 27일 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 '2025 CSR 필름 페스티벌 어워드'에서 산업통상자원부 장관상(기술 나눔 부문 대상)을 수상했다.
이 자리에는 박원빈 페덱스코리아 대표와 이종권 K리그어시스트 사무국장이 참석해 수상의 의미를 함께했다. 'CSR 필름 페스티벌'은 기업과 기관의 사회적 가치 창출 활동을 영상으로 공유하고 그 성과를 격려하기 위해 2012년 시작된 국내 대표 CSR 시상식으로, 올해로 14회를 맞았다. 이번 시상식에서는 기업·사회적기업·시민단체 등 총 22개 기관이 수상의 영예를 안았다.
'엑시트 캠페인'은 K리그 경기장에서 비상 상황 발생 시 관중이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 경기장 출입구, 복도, 벽면 등에 'EXIT' 비상 대피 표지판을 설치하는 안전 문화 확산 캠페인이다.
지난해 인천 유나이티드 홈경기장인 인천축구전용경기장에서 처음 시행된 이후, 올해는 FC안양의 홈경기장 안양종합운동장에 총 9개의 'EXIT' 표지판이 추가 설치됐다.
또 K리그 경기 당일 전광판에는 'EXIT' 표지판 위치와 대피로 정보가 실시간으로 송출되어 관중이 즉각적으로 탈출 경로를 확인할 수 있다.
박원빈 페덱스코리아 지사장은 "이번 수상은 전 세계를 책임감 있게 연결하고, 우리 지역사회에 장기적이고 긍정적인 변화를 이끌어내기 위한 페덱스의 노력을 인정받은 매우 의미 있는 성과다. 페덱스는 사회적 책임 활동이 경영 전략의 핵심이라 생각하며, 이는 곧 지속 가능한 성장을 실현하고 고객과 임직원 그리고 이해 관계자 모두에게 실질적인 가치를 제공한다고 믿고 있다. 앞으로도 우리의 지역 사회에서 K리그 어시스트와 함께 '안전이 최우선'이라는 페덱스의 핵심 가치를 더 알릴 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.
K리그어시스트와 페덱스는 앞으로도 더 많은 K리그 구단과 협력해 전국 축구경기장에 안전 문화를 정착시키고, 팬들이 더욱 즐겁고 안전하게 축구를 관람할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com