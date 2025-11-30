'잔류 당한' 울산, 박주영 코치부터 전면 쇄신 불가피…'승강 PO' 확…

30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주가 1대0으로 승리했다. 울산은 패했으나 9위로 잔류를 확정했다. 경기 후 팬들에게 죄송한 마음을 전하는 울산 선수들의 모습. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 김승섭이 후반 선제골을 터뜨리며 환호하고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
[울산=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD의 '안방'이었다. 제주 SK를 향해 환호성이 터졌다. 울산 선수단에는 야유가 쏟아졌다. '치욕의 2025', 플래카드가 내걸렸다. '팬심' 그대로 울산의 2025년은 치욕적이었다.
울산 HD가 천신만고 끌에 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 마지노선인 9위를 지켰다. '잔류를 당했다'는 표현이 더 어울린다. 울산은 30일 문수축구경기장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그1 2025' 최종전서 0대1로 패했다. 쉴새없이 골문을 두드렸지만 상대 골망을 흔들지 못했다. 대신 제주의 '특급 조커' 김승섭이 후반 44분 울산 골네트를 갈랐다.
광주FC가 울산을 도왔다. 광주가 수원FC를 1대0으로 꺾고 울산의 '경우의 수'가 사라졌다. 수원FC가 승리할 경우 울산은 10위로 떨어지는 운명이었다. 울산은 승점 44점, 수원FC는 42점을 기록했다. 제주는 자력으로 '다이렉트 강등'을 모면했다. 귀중한 승점 3점을 추가하며 39점을 기록, 11위를 유지했다. 제주의 이번 시즌은 끝나지 않았다. 승강 PO를 통해 잔류 운명이 결정된다. 상대는 K리그2 2위 수원 삼성이다. 제주는 12월 4일 수원 원정에서 1차전을 가진 후 12월 7일 홈에서 2차전을 벌인다.
30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 엄원상을 다독이는 이청용의 모습. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 노상래 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
울산은 지난해 K리그1 3연패를 달성하며 '왕조의 문'을 열었다. '부자는 망해도 3년은 간다'고 했다. 하지만 환희는 1년도 가지 못했다. 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 참가로 흐름이 끊기긴 했지만 감독을 두 명이나 교체하는 '악수'로 스스로 무너졌다. '우승 사령탑'인 김판곤 감독에게 기회를 주지 않은 것은 악수였다. 수뇌부의 판단으로 신태용 감독을 선임한 것은 명백한 오판이었다. 노상래 감독대행이 '소방수'로 등장했지만 이미 팀은 망가진 후였다.
노상래 대행은 "스트라이커 자원을 쓰면서 전반전에는 여러가지 좋지 않았다. 후반에 변화를 줘서 마지막까지 열심히 했는데 내 자신이 많이 부족하다고 느꼈다. 결과가 안 좋아서 썩 좋지 않지만 올해 큰 고비를 넘겼다고 생각한다. 앞으로가 중요하다. 그런 부분은 추후에 잘 대처를 했으면 하는 바람이다. 내가 부족했고, 결과를 못 가져와 죄송하다"고 말했다. 울산은 올해 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 한 경기가 더 남았다. 시즌이 종료된 후에는 대대적인 쇄신이 불가피하다. 박주영 코치부터 전면 '물갈이'해야 한다. 선수단도 변화가 불가피하다.
30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 김정수 감독대행이 경기를 지켜보고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
'자동 강등'을 모면한 김정수 제주 감독대행은 "마지막까지 와서 이겨 플레이오프에 진출할 수 있어 고맙다. 멀리서 온 팬들의 응원 덕에 이겼다"며 가슴을 쓸어내렸다. 수원과의 승강 PO에 대해선 "수원은 길게 쉬었다. 우리는 체력적으로 회복하는 것이 급선무다. 또 공격 빈도에 비해서 파이널 지역에서 찬스를 살리는 것을 보완해야 한다"고 강조했다. 또 "김승섭은 올 시즌 폼이 가장 좋다. 후반에 쓰는 것이 미안하다. 골결정력과 파급력이 가장 큰 자원이라 후반에 전략적으로 활용하고 있다"며 "우리에게 필요한 건 승점 1점이었다. 대구-안양 경기 상황을 들었지만 크게 경기 흐름에 변화를 주지 않았다. 만약 다른 상황이 발생했을 때 다른 플랜을 꺼내려고 인지하고 있었다"고 설명했다. 울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com