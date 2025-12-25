'라이벌'팀들에 닥친 변화의 소용돌이...대전이 '별의 순간'을 잡았다

대전은 지난 시즌 창단 후 최고 성적인 준우승을 거뒀다. 준우승팀에 메달이나 트로피가 주어지는 것은 아니지만, 대전에게는 무척이나 특별한 성과다. '배고픈 시민구단'에서 '부자 기업구단'이 된 대전은 시행착오를 거듭한 끝에 마침내 껍질을 깨고 '강호' 반열에 오르는 모습이다.
다음 시즌 대전의 목표는 우승이다. 늘 조심스러운 황선홍 감독 조차 "더 높은 곳을 향해야 한다"며 우승에 대한 욕심을 숨기지 않고 있다. 우승은 '나'만 잘해서는 힘들다. '주변' 상황도 중요한데, 지금까지는 대전에게 기운이 몰리는 분위기다. '라이벌' 팀들이 변화의 소용돌이에 빠졌다.
지난 시즌과 비교해 무려 5팀의 수장이 바뀌었다. '디펜딩챔피언' 전북 현대는 우승을 이끌었던 거스 포옛 감독이 1년만에 팀을 떠났다. 후임에는 김천 상무에서 좋은 모습을 보인 정정용 감독이 선임됐다. 정 감독은 전술과 지략 등에서 높은 평가를 받고 있지만, 서울 이랜드에서의 실패했던 이력이 아무래도 불안요소다. 정 감독이 떠나며 3위 김천도 변화가 불가피해졌다. 물론 영입에 대한 부담이 없지만, 새로운 감독이 새판을 짜야한다는 점에서 역시 2025시즌에 비해 고민이 많다.
2025시즌 9위에 머물렀지만, 우승후보에서 빼놓을 수 없는 울산 HD도 반등을 노리기에는 여건이 좋지 않다. 당장 새로운 시즌을 이끌 감독 선임부터 어려움을 겪었다. 플랜A부터 D까지 간 끝에 김현석 전 전남 감독을 대려왔다. 감독 선택에 난항을 겪으며, 선수단 구성 작업도 늦어지고 있다. 가뜩이나 내부가 꼬일대로 꼬인 울산이다. 승강 플레이오프까지 갔지만, 언제나 다크호스로 꼽히는 제주SK도 검증이 되지 않은 세르지우 코스타 감독에게 방향타를 맡겼고, 광주FC는 이정효 체제를 마감하고 감독 경험이 없는 이정규 감독을 선임했다.
다른 팀들이 어수선한 겨울을 보내는 사이 대전은 한발 치고 나가는 모습이다. 2025시즌 중반 재계약을 한 황선홍 감독의 진두지휘 아래, 대전은 발빠른 움직임으로 일찌감치 스쿼드 구축을 마무리하는 모습이다. 지난 두 시즌간 구축한 색깔에 맞는 선수로 선수단을 업그레이드하는데 성공했다. 시즌 종료 단 이틀만에 관계자들로부터 '빠르고 많이 뛰는 주민규'로 평가받은 브라질 출신의 스트라이커 디오고 영입을 발표했고, 아직 발표가 나지 않았지만, 지난 시즌 임대로 뛰었던 수비수 하창래와 브라질 국적의 윙어 주앙 빅토르의 완전 영입에 성공했다.
2025시즌을 끝으로 계약이 만료된 '울산 HD의 측면 듀오' 루빅손과 엄원상 영입도 사실상 확정지었다. 대전은 창의력과 정교함을 겸비한 10번 유형의 미드필더를 끝으로 영입시장을 마감할 계획이다. 이미 베테랑 선수 영입이 유력한 상황이다. 큰 폭의 변화 대신 '퀄리티'를 택한 대전은 우승에 손색이 없는 스쿼드를 구축했다. 특히 폭발적인 스피드를 가진 선수들이 대거 자리하며, 대전 특유의 빠른 트랜지션 축구가 더욱 완성도를 높일 것으로 보인다.
물론 뚜껑은 열어봐야 한다. 후이즈, 구성윤 등을 더한 FC서울과 '전통의 강호' 포항 스틸러스 등도 만만치 않은 상대다. 하지만 그 어느때보다 단단한 전력과 안정된 분위기를 보유한 대전에게 '대권'의 기회가 찾아온 것은 분명해 보인다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com