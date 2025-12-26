[단독]11번째 우승 도전 청신호! '라데시마' 전북, '안양 특급 골잡…

|
[스포츠조선 이현석 기자]'챔피언' 전북 현대가 K리그1에서 검증된 '특급 골잡이' 모따(29·FC안양)를 품는다.
빈자리를 K리그1 무대에서 이미 득점력을 증명한 모따로 채운다.
결과는 대성공이었다. 모따는 'K리그2 최고 공격수는 K리그1에서 통한다'는 명제를 다시 한번 증명해냈다. 유병훈 감독의 전술에 녹아든 모따는 득점 뿐만 아니라 포스트 플레이, 연계, 압박 등 다방면에서 기대 이상의 플레이를 펼쳤다. K리그1 첫 시즌에 14골-4도움을 기록했다. 득점 5위에 올랐다.
모따의 활약 속 안양은 잔류 이상의 성적을 거뒀다. 안양은 K리그1을 8위로 마감했다.
시즌 종료 후 모따를 향해 구애가 이어졌다. 지난해에도 관심을 보였던 중국을 비롯해 K리그1 빅클럽들이 관심을 보였다. 그 중 전북이 가장 적극적이었다. 선수를 포함한 스왑딜 등을 거론되는 가운데, 협상은 쉽사리 진전되지 않았다. 안양 잔류 가능성도 대두됐다. 하지만 전북이 2025년이 지나기 전 결단을 내리며, 모따 영입을 눈 앞에 두고 있다.
전북은 2025시즌을 끝으로 사임한 거스 포옛 전 감독 후임으로 정정용 김천 상무 감독을 선임했다. 정 감독은 "포옛 감독이 닦아놓은 기반 위에 나만의 디테일을 더해, 팬이 자부심을 느낄 수 있는 축구를 선보이겠다"고 부임 소감을 밝혔다. 모따 영입을 통해 디테일에 방점을 찍을 공격수를 더하게 됐다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com