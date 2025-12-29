승강PO→더블, 그 다음은? 전북 앞에 놓인 과제와 선택…정정용 리더십도 새로운 시험대

기사입력 2025-12-30 07:00


승강PO→더블, 그 다음은? 전북 앞에 놓인 과제와 선택…정정용 리더십도…
6일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 코리아컵 결승, 전북 현대와 광주FC의 경기. 전북이 승리하며 우승을 차지했다. 우승컵을 들어올리는 거스 포옛 감독과 선수들의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.12.06/

승강PO→더블, 그 다음은? 전북 앞에 놓인 과제와 선택…정정용 리더십도…
◇사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 박상경 기자] '최고'로 마무리 된 2025년이다. K리그1, 코리아컵을 동시 제패한 전북 현대의 발걸음은 찬란했다. 5개월 간 무패 기록을 이어갔고, 리그 조기 우승 이후 코리아컵 결승까지 흔들리지 않는 모습을 보였다. 이제 시선은 2010년 K리그를 지배했던 '전북 왕조'로의 복귀를 향하고 있다. 단, 풀어야 할 과제가 만만치 않고, 새로운 선택도 필요하다는 점에서 '2026 전북'은 시계제로의 상황이다.

전력 재편은 불가피하다. 캡틴 박진섭(30)을 향한 러브콜이 쏟아지고 있다. 중국 슈퍼리그 저장FC가 바이아웃을 제안했다. 박진섭은 올 초 센터백으로 출발했다가 수비형 미드필더로 전진배치된 후 전북 무패 행진 및 '더블'의 일등공신을 한 선수라는 점에서 이탈 시 파장이 상당하다. 올해로 계약이 만료되는 센터백 홍정호도 이적 가능성이 매우 높다. 미드필더 한국영은 계약 만료로 팀을 떠났고, 윙백 최철순은 은퇴, 장신 스트라이커 박재용은 서울 이랜드로 이적하는 등 크고 작은 구멍이 생겼다.


승강PO→더블, 그 다음은? 전북 앞에 놓인 과제와 선택…정정용 리더십도…
◇사진제공=한국프로축구연맹
전북은 변준수<스포츠조선 12월 23일 단독 보도>, 모따<스포츠조선 12월 26일 단독 보도>, 이주현<스포츠조선 12월 28일 단독 보도>을 각각 영입해 공백을 최소화하려 하고 있다. 이들이 합류한 뒤 팀 구조와 단기적 목표를 어떻게 가져가느냐도 관건이다. 2025시즌, 전북은 적수가 없을 만큼 강력한 모습을 보여준 건 사실이지만, 스쿼드 활용이 한정적이라는 지적에선 자유로울 수 없었다. 특히 주축 대부분이 나이 20대 후반 내지 30대라는 점에서 내부 자원 육성 및 활용을 통한 세대교체 필요성도 제기된 바 있다. 올해 주전으로 발돋움한 강상윤(21)은 좋은 예지만, '제2의 강상윤'이 나올지는 미지수다. 재편된 팀을 어떻게 운영하고, 시즌 목표를 어디까지 잡을지 선택해야 한다.


승강PO→더블, 그 다음은? 전북 앞에 놓인 과제와 선택…정정용 리더십도…
◇사진제공=한국프로축구연맹
신임 사령탑 정정용 감독의 리더십이 시험대에 오를 수밖에 없다. 정 감독 커리어에서 가장 빛난 순간은 한국의 역대 국제축구연맹(FIFA) 주관대회 최고 성적(준우승)을 만들었던 20세 이하(U-20) 대표팀 사령탑 시절과 두 시즌 연속 K리그1 파이널A 진입 성과를 낸 김천 상무 시절이다. 두 팀 모두 리그 내 최상위 토종 선수 자원을 뽑아 쓸 수 있다는 강점을 가진 팀이었다. 미완성의 젊은 선수들로 구성된 U-20 대표팀, 긴 호흡을 가져가야 하는 리그에서 모두 성과를 냈다는 점은 인상적이다. 하지만 전북에서의 도전은 새로운 차원이다. 전북이 리그 최고의 스쿼드를 갖춘 팀이라는 건 앞선 두 팀과 같다. 그러나 매 시즌 우승을 목표로 두는 걸 넘어 아시아 제패, 나아가 FIFA 클럽 월드컵 진출이라는 원대한 포부를 가진 전북 사령탑의 무게감은 분명한 차이가 있다. 국내 더블을 바탕으로 내년부터 도전해야 할 ACLE(아시아챔피언스리그 엘리트), 그 과정에서 벌어질 전력 재편과 세대교체 시작은 정 감독에게 큰 부담으로 작용할 수 있다.

전북은 정 감독 선임을 발표하면서 '디테일'을 강조했다. 더블로 쌓은 기반에 세밀함을 더해 '지속 가능한 강팀'이라는 최종 목표로 향한다는 것이다. 곧 선보일 정 감독의 리더십, 그 속에 담길 전북 현대의 새 축구는 포옛 감독 때와 어떻게 다를까. 박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

오상욱♥하루카 토요다, 열애설 맞았나..'크리스마스 럽스타' 포착

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.