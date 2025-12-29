[공식발표]포항스틸러스, '하드워커' 니시야 켄토 임대 영입으로 중원 강…

[공식발표]포항스틸러스, '하드워커' 니시야 켄토 임대 영입으로 중원 강화..."승리 안겨줄 수 있는 선수 되겠다"

기사입력 2025-12-29 09:08


사진=포항스틸러스

사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 니시야 켄토를 임대 영입하며 중원 강화에 나섰다.

포항스틸러스는 J리그에서 경험을 쌓아온 니시야 켄토와 함께하며 중원에 새로운 에너지를 더한다. 1999년생 니시야 켄토는 2022년 FC오사카에서 선수 생활을 시작한 뒤 후지에다 MYFC와 사간도스를 거치며 프로 경험을 쌓았다. 2025시즌에는 사간도스 소속으로 35경기에 출전해 2골 2도움을 기록하며 팀의 중원 자원으로 꾸준히 활약했다.

니시야 켄토는 풍부한 활동량을 바탕으로 공격과 수비를 유기적으로 연결하는 밸런스가 뛰어난 중앙 미드필더다. 왼발잡이 키커 자원으로서 활용도가 높으며, 적극적인 수비 가담과 넓은 시야를 바탕으로 한 빠른 전환 플레이에 강점을 지닌다. 여기에 90분 내내 기동력을 유지할 수 있는 체력을 갖춰, 경기 전반에 걸쳐 팀의 움직임을 한층 활발하게 만드는 자원으로 평가받는다.

니시야 켄토는 "포항스틸러스 팬분들에게 많은 모습을 보여드리고, 승리를 안겨줄 수 있는 선수가 되겠다"며 "그라운드에서 내 활약을 보게 되면 왜 나를 선택했는지 이해할 수 있을 거라 생각한다. 팀의 우승을 목표로 삼고 있고, 우승하는 과정에서 핵심적인 역할이 되고 싶다"고 포부를 드러냈다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

