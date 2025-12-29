[오피셜] 포항 스틸러스, 하드워커 니시야 켄토 임대 영입…'중원 강화!'

기사입력 2025-12-29 12:14


[오피셜] 포항 스틸러스, 하드워커 니시야 켄토 임대 영입…'중원 강화!…
니시야 켄토. 포항 스틸러스 제공

프로축구 포항 스틸러스가 일본 출신 니시야 켄토를 임대 영입하며 중원 강화에 나섰다.

포항은 J리그에서 경험을 쌓아온 니시야와 함께하며 중원에 새로운 에너지를 더한다. 1999년생 니시야는 2022년 FC오사카에서 선수 생활을 시작한 뒤 후지에다 MYFC와 사간도스를 거치며 프로 경험을 쌓았다. 2025시즌에는 사간도스 소속으로 35경기에 출전해 2골 2도움을 기록하며 팀의 중원 자원으로 꾸준히 활약했다.

니시야는 풍부한 활동량을 바탕으로 공격과 수비를 유기적으로 연결하는 밸런스가 뛰어난 중앙 미드필더다. 왼발잡이 키커 자원으로서 활용도가 높으며, 적극적인 수비 가담과 넓은 시야를 바탕으로 한 빠른 전환 플레이에 강점을 지닌다. 여기에 90분 내내 기동력을 유지할 수 있는 체력을 갖춰, 경기 전반에 걸쳐 팀의 움직임을 한층 활발하게 만드는 자원으로 평가받는다.


[오피셜] 포항 스틸러스, 하드워커 니시야 켄토 임대 영입…'중원 강화!…
니시야 켄토. 포항 스틸러스 제공
니시야는 "포항 스틸러스 팬들에게 많은 모습을 보여드리고, 승리를 안겨줄 수 있는 선수가 되겠다"며 "그라운드에서 내 활약을 보게 되면 왜 나를 선택했는지 이해할 수 있을 거라 생각한다. 팀의 우승을 목표로 삼고 있고, 우승하는 과정에서 핵심적인 역할이 되고 싶다"고 포부를 드러냈다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

리얼리티 방송 유명 출연자, 동료 숨진 채 발견돼 수사..살인 혐의 충격

2.

[속보]뉴진스 다니엘, 결국 팀 떠난다…하니는 합류, 민지는 아직 고믹(전문)

3.

故김영대, 딸과 영화 보고 눈 감았다…안현모 "지금쯤이면 하늘나라에"[SC이슈]

4.

어도어, 다니엘에 계약 해지 통보…뉴진스 완전체 깨졌다 "법적 책임 물을 것" [전문]

5.

박진희, '재벌家 이혼' 최정윤에 "산전수전 공중전 위에 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'류현진 차태현 추천' 현직 베테랑 야구기자가 쓴 한화이글스 사람들의 진솔한 이야기 '이글스라 행복합니다' 출간

2.

"강인아, 봤지?" 발롱도르→FIFA최우수상 뎀벨레, 글로브어워드도 제패 '천하통일'

3.

파도 파도 끝없는 오타니 경이로운 스탯, A로드 기록 확 깨버린 6월 15일 SF전

4.

신인왕 놓친 11승 최고 히트상품. 그러나 내년 선발 안심할 수 없다? 외인급 아쿼, KS 선발승, 12승 투수가 대기중

5.

"48시간 내 결정" BBC 주장! '손흥민급 공격수' 속전속결 이적 원한다…맨시티행 가장 적극적→토트넘은 벌써 포기?

스포츠 많이본뉴스
1.

'류현진 차태현 추천' 현직 베테랑 야구기자가 쓴 한화이글스 사람들의 진솔한 이야기 '이글스라 행복합니다' 출간

2.

"강인아, 봤지?" 발롱도르→FIFA최우수상 뎀벨레, 글로브어워드도 제패 '천하통일'

3.

파도 파도 끝없는 오타니 경이로운 스탯, A로드 기록 확 깨버린 6월 15일 SF전

4.

신인왕 놓친 11승 최고 히트상품. 그러나 내년 선발 안심할 수 없다? 외인급 아쿼, KS 선발승, 12승 투수가 대기중

5.

"48시간 내 결정" BBC 주장! '손흥민급 공격수' 속전속결 이적 원한다…맨시티행 가장 적극적→토트넘은 벌써 포기?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.