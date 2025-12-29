[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정범 프로팀 콜업

기사입력 2025-12-29 15:34


[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정…

[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정…

[스포츠조선 윤진만 기자]김기동 감독이 이끄는 FC서울이 미래를 이끌어갈 두 명의 미드필더 자원인 유망주 고필관, 손정범을 콜 업(Call up) 했다.

국가대표 출신 GK자원인 구성윤의 영입으로 2026시즌 본격적인 준비에 돌입한 FC서울이 산하 유스 서울 오산고등학교(이하 오산고)에서 프로로 직행하는 두 명의 우선 지명 선수들과 계약을 마무리했다고 29일 밝혔다.

서울은 '대한민국 U-18 국가대표 출신이기도 한 고필관 손정범의 합류로 더욱 젊고 역동적인 중원의 공고함을 더하고, 오산고 선배 황도윤의 명성을 그대로 이어갈 수 있는 유스 오산고의 차세대 자원들이 되어 줄 것으로 기대한다'라고 밝혔다.

FC서울은 산하 유스팀 오산고를 통해 김주성(산프레체 히로시마) 황도윤 박성훈 등 팀의 주축이 되는 선수들을 매년 꾸준히 배출했다.


[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정…

[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정…
고필관은 신정초 졸업과 동시에 오산중에 입학하며 FC서울과의 인연을 시작했다. 볼 다루는 기술들이 뛰어나며 빌드업에 관련된 패스와 연계가 돋보이는 선수이다. 특히 전술적 이해도가 뛰어나 축구 지능이 높고 이에 따른 수행 능력 역시 우수하며 수비 적극성 및 상대와의 경합 상황에서 다부진 모습들이 좋은 평가를 받고 있는 선수다.

손정범 역시 부양초 졸업 이후 오산중에 입학해 FC서울 키즈가 됐다. 손정범은 볼 터치 및 기술적으로 뛰어나 드리블, 연계, 침투 움직임 등 공격적인 재능을 갖추고 있는 미드필더 자원이다. 공격 시에는 창의적인 플레이 수비에서는 적극적인 수비 가담 및 경합이 좋다는 평가를 받고 있으며, 중원지역에서 왕성한 활동량을 바탕으로 공격과 수비에서 영향력 있는 플레이가 기대되는 선수이다. 2023년 오산고에서 서울 프로팀으로 콜업된 손승범의 친동생으로 잘 알려졌다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손미나, 韓 몰래 미국 홈쇼핑으로 대박났다 "사장님도 계약하자고 내려와"

2.

[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

3.

'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

4.

홍진경, 이혼 후 유학 보낸 딸과 단둘이 생일 데이트..'럭셔리' 엄마 모드

5.

왜 다니엘만 뉴진스를 떠났나…어도어, 위약벌·손해배상 소송까지[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

2023년 10승에 WS 4차전 승리투수였는데... 겨우 34세에 은퇴 발표라니

2.

'나 메시랑 뛰고 싶다' 호날두 폭탄 계획, 사우디 떠나 인터 마이애미 원해...이유가 더 충격적(西매체)

3.

'뮌헨 출신 한국인 MF' 이현주 시즌 2호골 폭발!…14경기 2골 2도움→팀은 아쉬운 무승부

4.

[공식발표] '25억→18억 대폭 삭감' 결국 재계약, 화이트는 17억 잔류…SSG 외국인 구성 완료

5.

한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용

스포츠 많이본뉴스
1.

2023년 10승에 WS 4차전 승리투수였는데... 겨우 34세에 은퇴 발표라니

2.

'나 메시랑 뛰고 싶다' 호날두 폭탄 계획, 사우디 떠나 인터 마이애미 원해...이유가 더 충격적(西매체)

3.

'뮌헨 출신 한국인 MF' 이현주 시즌 2호골 폭발!…14경기 2골 2도움→팀은 아쉬운 무승부

4.

[공식발표] '25억→18억 대폭 삭감' 결국 재계약, 화이트는 17억 잔류…SSG 외국인 구성 완료

5.

한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.