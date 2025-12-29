[오피셜]'유망주 화수분' FC서울, 오산고 출신 신성 MF 고필관·손정…

[스포츠조선 윤진만 기자]김기동 감독이 이끄는 FC서울이 미래를 이끌어갈 두 명의 미드필더 자원인 유망주 고필관, 손정범을 콜 업(Call up) 했다.
국가대표 출신 GK자원인 구성윤의 영입으로 2026시즌 본격적인 준비에 돌입한 FC서울이 산하 유스 서울 오산고등학교(이하 오산고)에서 프로로 직행하는 두 명의 우선 지명 선수들과 계약을 마무리했다고 29일 밝혔다.
서울은 '대한민국 U-18 국가대표 출신이기도 한 고필관 손정범의 합류로 더욱 젊고 역동적인 중원의 공고함을 더하고, 오산고 선배 황도윤의 명성을 그대로 이어갈 수 있는 유스 오산고의 차세대 자원들이 되어 줄 것으로 기대한다'라고 밝혔다.
FC서울은 산하 유스팀 오산고를 통해 김주성(산프레체 히로시마) 황도윤 박성훈 등 팀의 주축이 되는 선수들을 매년 꾸준히 배출했다.
고필관은 신정초 졸업과 동시에 오산중에 입학하며 FC서울과의 인연을 시작했다. 볼 다루는 기술들이 뛰어나며 빌드업에 관련된 패스와 연계가 돋보이는 선수이다. 특히 전술적 이해도가 뛰어나 축구 지능이 높고 이에 따른 수행 능력 역시 우수하며 수비 적극성 및 상대와의 경합 상황에서 다부진 모습들이 좋은 평가를 받고 있는 선수다.
손정범 역시 부양초 졸업 이후 오산중에 입학해 FC서울 키즈가 됐다. 손정범은 볼 터치 및 기술적으로 뛰어나 드리블, 연계, 침투 움직임 등 공격적인 재능을 갖추고 있는 미드필더 자원이다. 공격 시에는 창의적인 플레이 수비에서는 적극적인 수비 가담 및 경합이 좋다는 평가를 받고 있으며, 중원지역에서 왕성한 활동량을 바탕으로 공격과 수비에서 영향력 있는 플레이가 기대되는 선수이다. 2023년 오산고에서 서울 프로팀으로 콜업된 손승범의 친동생으로 잘 알려졌다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com