[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 2025시즌 K리그1 11개 구단(군팀 김천 상무 제외)과 K리그2 14개 구단의 선수 연봉 지출 현황을 발표했다.
2025시즌 K리그1 11개 구단이 지출한 연봉 총액은 1368억1306만6000원이었다. 구단별로는 울산이 206억4858만4000원으로 가장 많았고, 전북이 201억4141만9000원, 대전이 199억3138만8000원으로 뒤를 이었다.
구단별 선수 1인당 평균 연봉은 울산이 6억4359만2000원으로 가장 높았고, 대전이 5억997만2000원, 서울이 4억1077만5000원 순이었다.
한편 2025시즌 K리그2 14개 구단의 연봉 총액은 729억6566만7000원이었다. 구단별로는 인천이 가장 많은 107억6012만3000원을 지출했고, 수원이 95억6852만5000원, 충남아산이 66억5874만4000원 등으로 뒤를 이었다.
K리그2 선수 1인당 평균 연봉은 1억4253만4000원이었고, 이 가운데 국내 선수 1인당 평균 연봉은 1억647만5000원, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 4억1285만3000원으로 나타났다.
구단별 선수 1인당 평균 연봉은 인천이 2억9345만8000원, 수원이 2억6517만9000원, 서울이랜드가 1억9354만8000원 순이었다.
2025시즌 K리그1, 2를 통틀어 국내 선수 최고 연봉 1~5위는 전북 이승우(15억9000만원), 울산 김영권(14억80000만원), 울산 조현우(14억6000만원), 전북 박진섭(12억3000만원), 대전 주민규(11억 2,000만원) 순이었다.
외국인 선수 중 최고 연봉 1~5위는 대구 세징야(21억원), 서울 린가드(19억5000만원), 인천 제르소, 무고사(이상 15억4000만원), 전북 콤파뇨(13억4000만원) 순이었다.
