[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국내 연봉킹은 이승우…K리그 2025년 연봉 공개

기사입력 2025-12-30 09:14


[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…

[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 단체/ 팬들 앞에서 고개숙인 선수단/ 사진 김정수

[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…
6일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 하나은행 코리아컵 결승, 전북 현대와 광주FC의 경기. 전북 이승우가 역전골을 터뜨리며 기뻐하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.06/

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 2025시즌 K리그1 11개 구단(군팀 김천 상무 제외)과 K리그2 14개 구단의 선수 연봉 지출 현황을 발표했다.

연봉 현황은 기본급에 각종 수당(출전수당, 승리수당, 공격포인트 수당 및 기타 옵션 등)을 더한 실지급액을 기준으로 산출됐다. 수당에는 2025시즌 K리그와 코리아컵, 아시아챔피언스리그 경기에서 지급된 금액이 포함됐다.

산출 대상에는 2025시즌 전체 기간 동안 각 구단에 한 차례라도 등록된 모든 선수가 포함됐다. 시즌 중 입단하거나 퇴단한 선수는 실제 소속 기간에 따라 비례 적용했다. 예를 들어 시즌의 절반만 소속된 경우 0.5명으로 계산했다.

2025시즌 K리그1 11개 구단이 지출한 연봉 총액은 1368억1306만6000원이었다. 구단별로는 울산이 206억4858만4000원으로 가장 많았고, 전북이 201억4141만9000원, 대전이 199억3138만8000원으로 뒤를 이었다.

K리그1 선수 1인당 평균 연봉은 3억1176만5000원이었다. 이 가운데 국내 선수 1인당 평균 연봉은 2억3781만8000원, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 8억3598만5000원으로 나타났다.


[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…
전주월드컵경기장/ K리그1/ 파이널A/ 전북현대모터스 vs 대전하나시티즌/ 전북 박진섭, 단체/ 우승 세레머니/ 사진 정재훈

[오피셜]'9위 추락' 울산, 평균 연봉은 1위→6억원대 '화들짝', 국…
대전월드컵경기장/ K리그1/ 파이널A/ 대전하나시티즌 vs 강원FC/ 대전 단체/ 시즌 마지막 홈경기 종료/ 기념 사진/ 사진 정재훈

구단별 선수 1인당 평균 연봉은 울산이 6억4359만2000원으로 가장 높았고, 대전이 5억997만2000원, 서울이 4억1077만5000원 순이었다.

한편 2025시즌 K리그2 14개 구단의 연봉 총액은 729억6566만7000원이었다. 구단별로는 인천이 가장 많은 107억6012만3000원을 지출했고, 수원이 95억6852만5000원, 충남아산이 66억5874만4000원 등으로 뒤를 이었다.

K리그2 선수 1인당 평균 연봉은 1억4253만4000원이었고, 이 가운데 국내 선수 1인당 평균 연봉은 1억647만5000원, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 4억1285만3000원으로 나타났다.


구단별 선수 1인당 평균 연봉은 인천이 2억9345만8000원, 수원이 2억6517만9000원, 서울이랜드가 1억9354만8000원 순이었다.

2025시즌 K리그1, 2를 통틀어 국내 선수 최고 연봉 1~5위는 전북 이승우(15억9000만원), 울산 김영권(14억80000만원), 울산 조현우(14억6000만원), 전북 박진섭(12억3000만원), 대전 주민규(11억 2,000만원) 순이었다.

외국인 선수 중 최고 연봉 1~5위는 대구 세징야(21억원), 서울 린가드(19억5000만원), 인천 제르소, 무고사(이상 15억4000만원), 전북 콤파뇨(13억4000만원) 순이었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

오상욱♥하루카 토요다, 열애설 맞았나..'크리스마스 럽스타' 포착

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

2.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

3.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.