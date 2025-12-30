스포츠토토 건전화 통합 플랫폼 '위드토토' 공식 오픈[오피셜]

기사입력 2025-12-30 11:09


스포츠토토 건전화 통합 플랫폼 '위드토토' 공식 오픈[오피셜]

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 체육진흥투표권 이용자를 위한 건전화 통합 플랫폼 'Withtoto(위드토토)'를 공식 오픈했다고 30일 밝혔다.

'위드토토'는 그동안 개별적으로 운영되던 건전화 관련 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합해, 체육진흥투표권(스포츠토토)이용자가 보다 체계적으로 건전화 정보를 확인하고, 필요한 지원까지손쉽게 받을 수 있도록 마련된 온라인 플랫폼이다.

이번 플랫폼 오픈을 통해 스포츠토토 이용자는 도박중독 및 스포츠토토 몰입지수 자가진단 불법스포츠토토 신고 과몰입 완화 프로그램(토토 힐링데이, 토토 리프레쉬) 교육 프로그램 및 건전 캠페인 정보 중독 상담실(유관기관과 연계)등의 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있게 됐다.

특히 위트토토에서는과몰입 수준을 스스로 점검할 수 있도록 CPGI(도박중독 자가진단)와 TGSI(스포츠토토 몰입 지수 자가진단) 기반의 자가진단 서비스를 제공한다. 이를 통해 이용자는 자신의 이용 상태를 객관적으로 점검하고, 결과에 따라 맞춤형 정보와 프로그램 안내를 받을 수 있다.

또한 불법스포츠토토 신고센터와 전문 상담기관 정보를 함께 제공해, 건전한 이용 환경 조성과 이용자 보호 기능을 강화했다. 기존에 분산돼 있던 건전화 서비스 접근 경로를 통합함으로써 이용자 편의성을 대폭 높였다는 점도 이번 플랫폼의 주요 특징이다.

한국스포츠레저는 2026년부터 위드토토를 중심으로 보다 전문적이고 고도화된 건전화 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 국민체육진흥공단이 신규 개발한 스포츠토토 특화 몰입 지수(TGSI)를 기반으로 위험군별 맞춤형 프로그램을 제공하는 한편, 과몰입 완화 프로그램 규모 확대와 자체 콘텐츠 제작, 건전 캠페인 운영도 순차적으로 추진할 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 "위드토토는스포츠토토 이용자가 스스로 이용 상태를 점검하고, 필요 시 적절한 도움을 받을 수 있도록 지원하는 건전화 통합 플랫폼"이라며 "앞으로도 이용자 보호와 공공성 강화라는 사업 취지에 부합하도록 건전화 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

한편, 체육진흥투표권(스포츠토토) 건전화 통합 플랫폼 'Withtoto(위드토토)'는 공식 홈페이지를 통해 이용할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


스포츠토토 건전화 통합 플랫폼 '위드토토' 공식 오픈[오피셜]

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

'박나래 절친' 장도연, 의미심장 수상소감 "겸손하지 않으면 다 죽어" [MBC 방송연예대상]

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

박보미, 15개월 아들 잃은 아픔 딛고…"기도로 버틴 끝에 둘째 딸 만났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

2.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

3.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

98분 극장 결승골에 초흥분 "양민혁 사랑해!!" 외친 포츠머스…2025년 마지막 경기서 3호골 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

2.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

3.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

98분 극장 결승골에 초흥분 "양민혁 사랑해!!" 외친 포츠머스…2025년 마지막 경기서 3호골 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.