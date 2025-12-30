스포츠토토 건전화 통합 플랫폼 '위드토토' 공식 오픈[오피셜]
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 체육진흥투표권 이용자를 위한 건전화 통합 플랫폼 'Withtoto(위드토토)'를 공식 오픈했다고 30일 밝혔다.
'위드토토'는 그동안 개별적으로 운영되던 건전화 관련 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합해, 체육진흥투표권(스포츠토토)이용자가 보다 체계적으로 건전화 정보를 확인하고, 필요한 지원까지손쉽게 받을 수 있도록 마련된 온라인 플랫폼이다.
이번 플랫폼 오픈을 통해 스포츠토토 이용자는 도박중독 및 스포츠토토 몰입지수 자가진단 불법스포츠토토 신고 과몰입 완화 프로그램(토토 힐링데이, 토토 리프레쉬) 교육 프로그램 및 건전 캠페인 정보 중독 상담실(유관기관과 연계)등의 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있게 됐다.
특히 위트토토에서는과몰입 수준을 스스로 점검할 수 있도록 CPGI(도박중독 자가진단)와 TGSI(스포츠토토 몰입 지수 자가진단) 기반의 자가진단 서비스를 제공한다. 이를 통해 이용자는 자신의 이용 상태를 객관적으로 점검하고, 결과에 따라 맞춤형 정보와 프로그램 안내를 받을 수 있다.
또한 불법스포츠토토 신고센터와 전문 상담기관 정보를 함께 제공해, 건전한 이용 환경 조성과 이용자 보호 기능을 강화했다. 기존에 분산돼 있던 건전화 서비스 접근 경로를 통합함으로써 이용자 편의성을 대폭 높였다는 점도 이번 플랫폼의 주요 특징이다.
한국스포츠레저는 2026년부터 위드토토를 중심으로 보다 전문적이고 고도화된 건전화 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 국민체육진흥공단이 신규 개발한 스포츠토토 특화 몰입 지수(TGSI)를 기반으로 위험군별 맞춤형 프로그램을 제공하는 한편, 과몰입 완화 프로그램 규모 확대와 자체 콘텐츠 제작, 건전 캠페인 운영도 순차적으로 추진할 예정이다.
한국스포츠레저 관계자는 "위드토토는스포츠토토 이용자가 스스로 이용 상태를 점검하고, 필요 시 적절한 도움을 받을 수 있도록 지원하는 건전화 통합 플랫폼"이라며 "앞으로도 이용자 보호와 공공성 강화라는 사업 취지에 부합하도록 건전화 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.
한편, 체육진흥투표권(스포츠토토) 건전화 통합 플랫폼 'Withtoto(위드토토)'는 공식 홈페이지를 통해 이용할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
