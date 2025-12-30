[오피셜]"FC서울은 내게 가장 잘 어울리는 옷" '성골 유스' 수비수 …

[스포츠조선 윤진만 기자]FC서울이 간판 유스 출신 중앙 수비수 박성훈(22)과 재계약을 체결했다.
FC서울은 30일 '산하 유스팀 서울 오산중학교와 서울 오산고등학교를 졸업한 성골 출신 박성훈과의 재계약을 마무리했다'라고 발표했다. 구단은 '박성훈의 잔류로 FC서울은 수비진 안정 및 전력 강화를 동시에 꾀할 수 있게 됐다. 무엇보다 구단이 지속적으로 이어가야 할 유스 출신 중심의 팀 정체성 유지에도 큰 힘을 받을 것'이라고 밝혔다.
박성훈은 지난 2022년 프로 무대 데뷔 이후 꾸준히 출전 기회를 늘려왔다. 특히 2024시즌부터는 팀의 주축 센터 백 역할을 부여받으며 활약했고, 이후에도 기량이 만개하며 올 시즌에는 프로 데뷔 이후 가장 많은 경기를(15경기) 출전해 그 경쟁력을 입증해 왔다.
서울은 박성훈이 그동안 쌓아온 K리그 경험을 바탕으로 중앙 수비진 내 경쟁을 이끌고, 성골 유스 출신으로서 FC서울만의 색채를 발현하는데 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다.
서울과의 재계약을 확정지은 박성훈은 "FC서울 유스로 처음 함께 했던 13살 때부터 10년간 이 팀의 유니폼을 입으면서 성장해 온 것처럼, 앞으로도 제가 가장 잘 어울리는 옷을 입고 오랫동안 사랑받으면서 FC서울 선수로 함께 할 수 있도록 최선을 다해 뛰겠다"면서, "FC서울 분위기와 우리만의 색을 찾기 위해 더 노력하고 후배들의 고충을 잘 해결해 줄 수 있는 선배가 될 수 있게 노력하겠다"라고 소감을 밝혔다.
한편, 박성훈은 내년 1월 6일부터 사우디아라비아에서 치러지는 '2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시아컵 본선 대회' 최종 명단에 확정되며 사우디 현지에서 대회 준비를 위해 굵은 땀방울을 흘리고 있다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com