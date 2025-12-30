[오피셜]"K리그에 부는 외인 사령탑 바람" 충북청주, '명문 FC포르투…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]K리그2 충북청주FC가 2026시즌을 이끌 제4대 감독으로 CR 플라멩구와 FC 포르투를 거친 포르투갈 출신의 마누엘 레이스 감독을 선임했다고 30일 밝혔다.
마누엘 레이스 감독은 직접 팀을 이끄는 지도자로서도 의미 있는 성과와 현장 경험을 함께 쌓아왔다. 포르투갈 3부 성격의 전국리그에 속한 SC 에스핀류를 2018~2019 시즌 리그 우승으로 이끌었고, 2017~2018 시즌에는 준우승을 차지했다.
마누엘 레이스 감독은 이번 부임과 함께 해외 무대에서 함께 호흡을 맞춰 온 수석코치 조르지 필립과 골키퍼 코치 칸디도를 코칭스태프로 구성했다. 두 코치는 다양한 리그에서 지도자 경험을 쌓아온 인물들로, 마누엘 루이스 감독의 축구 철학을 현장에 안정적으로 구현하는 데 힘을 보탤 예정이다.
마누엘 레이스 감독은 "먼저 기회를 준 구단에게 감사하다"며 "효율적인 축구 골을 넣을 수 있는 공격적인 축구를 추구하는데 가치관에 맞는 운영을 통해 26시즌 좋은 성적을 낼 수 있도록 열정을 쏟겠다"라고 취임 소감을 말했다.
충북청주FC 김현주 대표이사는 "남미와 유럽 무대를 두루 경험한 마누엘 레이스 감독의 합류가 우리 팀의 경기력 향상과 전술적 정체성 확립에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대한다"며, "보다 선진적인 축구 운영 방식과 전문적인 팀 시스템을 구축하기 위해 구단 최초로 외국인 감독을 선임하는 과감한 결정을 내린 만큼, 이번 선택이 충북청주FC의 변화와 도약을 이끄는 중요한 전환점이 되길 바란다"라고 말했다.
충북청주FC는 마누엘 레이스 감독을 중심으로 2026시즌 준비를 차분히 이어갈 예정이며, 내년 1월 8일 태국 방콕으로 1차 전지훈련에 들어갈 예정이다.
한편, 마누엘 레이스 감독의 선임으로 2026시즌 K리그에서 지휘봉을 잡는 외인 사령탑은 세 명으로 늘었다. 앞서 K리그2 데뷔를 앞둔 파주 프런티어가 스페인 출신 제라드 누스 감독을 선임했고, 제주 SK가 '벤투 오른팔' 세르지우 코스타 감독을 선임했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com