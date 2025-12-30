[오피셜]'韓-日 명문 아시아 무대에서 대격돌' 포항, ACL2 16강서 일본의 감바 오사카와 맞대결

기사입력 2025-12-30 22:48




사진=AFC SNS 캡처

사진=한국프로축구연맹

[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그(ACL)2 16강 상대로 일본 J리그의 감바 오사카로 마주한다.

아시아축구연맹(AFC)은 30일(한국시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르 AFC 하우스에서 ACL2 16강 토너먼트 대진 추첨을 진행했다.

이번 대회는 4강까지 동·서아시아 지역으로 나뉘어 홈 앤드 어웨이 방식으로 치러지며, 결승전만 단판 승부로 우승팀을 가린다.

16강 대진은 각 조 1위와 2위가 맞붙는 원칙에 따라 정해졌으며, 조별리그에서 같은 조에 속했던 팀끼리는 만나지 않는다.


H조 2위(4승 1무 1패·승점 13)로 16강에 오른 포항은 F조에서 6전 전승으로 압도적인 1위를 차지한 감바 오사카와 8강행 티켓을 놓고 다툰다.

양 팀의 1차전은 내년 2월 11∼12일 중 하루, 2차전은 2월 18∼19일 중 하루에 각각 개최될 예정이다.

포항이 감바 오사카를 물리치고 8강에 오를 경우, 라차부리 FC(태국)와 페르십 반둥(인도네시아) 경기의 승자와 맞대결을 펼친다.

동아시아 지역의 또 다른 16강 대진으로는 방콕 유나이티드(태국)와 매카서 FC(호주), 꽁안 하노이 FC(베트남)와 탬피니스 로버스 FC(인도네시아)의 맞대결이 성사됐다.


서아시아 지역에서는 알 자우라 SC(이라크)-알 와슬 FC(아랍에미리트), FC 아르카닥(투르크메니스탄)-알 나스르(사우디아라비아), 세파한 SC(이란)-알 아흘리 SC(카타르), 에스테그랄 FC(이란)-알 후세인(요르단) 등이 8강행 티켓을 놓고 격돌한다.

ACL2 8강전은 내년 3월, 4강전은 4월에 이어지며, 대망의 결승전은 5월 16일 서아시아 지역 진출 팀의 홈 경기장에서 열린다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

