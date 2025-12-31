[오피셜]포항, '스피드레이서' 김인성과 '재계약' "내년에 더 강해질 것"

기사입력 2025-12-31 08:28


[스포츠조선 박찬준 기자]포항 스틸러스가 김인성과 동행을 이어간다.

포항은 31일 공식 채널을 통해 '김인성과 재계약했다'고 발표했다. K리그 최고의 스피드 레이서로 손꼽히는 김인성은 현재도 꾸준한 자기 관리를 통해 빠른 스피드를 보여주고 있다. 그라운드 안팎에서 모범을 보이며 베테랑으로서 가치를 증명해 온 김인성은 포항과 재계약하며 새로운 도약을 향해 나아간다.

김인성은 2025시즌 33경기에서 3골 2도움을 올리며 꾸준한 경기력을 보여줬다. 그뿐만 아니라 팀의 최고참 라인인 김인성은 ACL2 그룹스테이지 전 경기에 함께하며 팀의 중심을 잡아주는 역할을 수행했다. 다음 시즌 4경기에 나서면 '포항 소속 리그 100경기 출전'의 대기록을 달성하게 된다.

김인성은 "포항이라는 팀은 내 축구 인생에서 값진 경험을 한, 뜻깊고 의미 있는 팀이다. 감독님과 코칭스태프, 선수단 모두 가족 같은 분위기여서 선수 생활 막바지에 재계약이라는 큰 결심으로 이어진 것 같다"며 "팀이 좋을 때나 어려울 때 느낀 끈끈한 분위기는 다른 팀에서는 경험하지 못했기 때문에, 포항에서 리그 우승을 한다면 얼마나 좋을까 생각한다. 내년에 팀이 더 강해질 수 있도록 노력하겠다"고 재계약 소감을 밝혔다.


