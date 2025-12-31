[오피셜]포항, '스피드레이서' 김인성과 '재계약' "내년에 더 강해질 …

포항은 31일 공식 채널을 통해 '김인성과 재계약했다'고 발표했다. K리그 최고의 스피드 레이서로 손꼽히는 김인성은 현재도 꾸준한 자기 관리를 통해 빠른 스피드를 보여주고 있다. 그라운드 안팎에서 모범을 보이며 베테랑으로서 가치를 증명해 온 김인성은 포항과 재계약하며 새로운 도약을 향해 나아간다.
김인성은 2025시즌 33경기에서 3골 2도움을 올리며 꾸준한 경기력을 보여줬다. 그뿐만 아니라 팀의 최고참 라인인 김인성은 ACL2 그룹스테이지 전 경기에 함께하며 팀의 중심을 잡아주는 역할을 수행했다. 다음 시즌 4경기에 나서면 '포항 소속 리그 100경기 출전'의 대기록을 달성하게 된다.
김인성은 "포항이라는 팀은 내 축구 인생에서 값진 경험을 한, 뜻깊고 의미 있는 팀이다. 감독님과 코칭스태프, 선수단 모두 가족 같은 분위기여서 선수 생활 막바지에 재계약이라는 큰 결심으로 이어진 것 같다"며 "팀이 좋을 때나 어려울 때 느낀 끈끈한 분위기는 다른 팀에서는 경험하지 못했기 때문에, 포항에서 리그 우승을 한다면 얼마나 좋을까 생각한다. 내년에 팀이 더 강해질 수 있도록 노력하겠다"고 재계약 소감을 밝혔다.