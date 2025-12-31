[오피셜]"2026년 반드시 반등" 울산 HD 김현석호 본격 출항, '亞…

[스포츠조선 윤진만 기자]울산 HD가 선장 김현석 감독을 보좌할 코칭스태프 구성을 완료하며 김현석호가 본격적인 출항 준비를 마쳤다.
울산은 지난 24일 '구단 레전드' 김현석 감독을 제14대 사령탑으로 공식 선임했다. 이후 김 감독과 함께 명가재건에 힘쓸 코치진을 물색했고, 울산을 가장 잘 알고 각 분야에 정통한 지도자들과 한 배에 올랐다.
우선, 국가대표 출신 곽태휘가 친정 울산의 부름을 받고 달려왔다. 곽태휘는 울산 유니폼을 입고 2011시즌 K리그 29경기에 출전해 7골 2도움을 기록하며 골 넣는 수비수로 진가를 발휘했다. 2012시즌 K리그 32경기에서 3골을 넣었고, 주장으로 안정적인 수비와 리더십을 발휘하며 울산이 창단 최초 아시아챔피언스리그(ACL, 現 ACLE)에서 무패 우승을 차지하는데 일조했다. 국내에서 울산을 포함해 FC서울·전남 드래곤즈·경남FC에서 뛰었고, 해외는 교토 상가(일본)·알 샤밥·알 힐랄(이상 사우디)에 몸담았다. 2019년 은퇴 후 지도자의 길을 걸었고, 청두 룽청(중국)에서 코치 생활을 하다가 최근까지 한국프로축구연맹 TSG 위원으로 활동했다.
일본 국적의 와타나베 스스무 전술 코치도 가세했다. 일본축구협회(JFA) 최상위 S 라이선스 자격을 보유한 와타나베 전술 코치는 현역 시절 콘사도레 삿포로·반포레 고후·베갈타 센다이에서 수비수로 활약했다. 은퇴 후 베갈타 센다이 아카데미 스태프를 시작으로 U18 코치·프로팀 수석코치와 감독을 지냈다. 이후 감독으로 레노파 야마구치를 지휘했고, 몬테디오 야마가타로 적을 옮겨 수석코치와 감독을 맡았다. 특히, 와타나베 전술 코치는 J리그 감독으로서 풍부한 경험은 물론 우수한 전술적 역량으로 울산의 명가 부활에 일조할 것으로 기대를 얻고 있다.
스포츠조선DB
◇사진제공=울산 HD
곽태휘 코치와 함께 2012시즌 ACL 우승 트로피를 합작했던 칼날 크로스의 대명사 이용도 컴백했다. 이용은 2010년 울산을 통해 프로에 데뷔했고, 2016시즌까지 군 복무 기간을 제외하고 총 여섯 시즌 동안 울산 유니폼을 입고 그라운드를 누볐다. 이후 이용은 전북현대와 수원FC를 거쳐 10년 만에 친정팀에 복귀, 지도자로서 첫 발을 내딛게 됐다.
이정열 코치가 김 감독을 보좌한다. 이정열 코치는 선수 시절 FC서울을 통해 프로에 첫 발을 내디뎠고, 인천 유나이티드·성남FC·전남 드래곤즈·대전 하나에서 선수 생활을 했다. 태극마크를 달고 대구 유니버시아드와 아테네 올림픽 멤버에 이름을 올렸다. 정든 그라운드를 떠난 뒤 지도자로 변신해 서울 동북고·서울 오산고·경남·서울·강원FC·여주FC에서 코치를 지냈고, 이번 겨울 김 감독의 부름을 받고 울산에 합류했다.
지난 8월 코칭스태프 개편과 함께 합류했던 김용대 골키퍼 코치와 우정하 피지컬 코치는 2026시즌에도 함께 한다.
매의 눈으로 그라운드를 관찰할 분석관들도 합류했다. 2024년부터 울산의 엠블럼을 달았던 기존의 김태훈 분석관을 포함해 채봉주·홍석영 새 얼굴 두 명이 김현석호에 힘을 보탠다.
울산 선수단은 내년 1월 6일 인천국제공항에 소집, 동계 전지훈련지인 아랍에미리트 알 아인으로 출국할 예정이다. 전지훈련은 1월 26일까지 진행되며, 귀국 후 휴식을 가진 뒤 2월 11일 문수축구경기장에서 열리는 2026시즌 첫 경기인 멜버른 시티(호주)와 ACLE 리그 스테이지 7차전 준비에 돌입한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com