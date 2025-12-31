강원FC, 한 팀으로 완주한 2025시즌...다큐멘터리 '하나를 위한 모…

강원FC, 한 팀으로 완주한 2025시즌...다큐멘터리 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나' 공개
[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 2025시즌을 기록한 다큐멘터리 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나'를 공개했다.
강원FC는 30일 구단 공식 유튜브 채널과 네이버TV를 통해 2025시즌 다큐멘터리 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나'를 선보였다.
'하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나'는 창단 이후 처음으로 아시아챔피언스리그 무대에 오른 시즌이자 2년 연속 파이널A 진출에 성공한 강원FC의 2025시즌을 기록한 다큐멘터리다. 이번 다큐멘터리는 강원FC 김진태 구단주와 김병지 대표이사, 정경호 감독과 선수단의 시선을 통해 시즌 여정을 담아냈다.
'하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나'는 정경호 감독이 시즌 중 선수단에 제안한 슬로건으로, 강원FC 구성원들이 하나의 목표 아래 시즌을 함께 완주해 나간 의미를 담아 다큐멘터리 제목으로 쓰였다.
강원FC의 2025시즌 다큐멘터리 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나'는 강원FC 공식 유튜브 채널과 네이버TV를 통해 시청할 수 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.