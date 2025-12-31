[오피셜]FC서울의 새해 선물, FA 조영욱과 전격 재계약→2026년에도…

[스포츠조선 윤진만 기자]2025년 마지막 날, '슈팅 몬스터' 조영욱(FC서울) 재계약이 발표됐다.
서울은 31일 '팀과 함께 역사를 써내려 온 조영욱과 재계약을 확정 짓고 다가오는 2026시즌을 향한 출발선에 나란히 함께 섰다. 무엇보다 FC서울의 새로운 도약을 바라고 있는 팬들에게는 조영욱의 재계약은 너무도 반가운 소식'이라고 밝혔다.
조영욱은 지난 2018년 특급 유망주로 평가받으며 서울에 입단한 이래 현재까지 FC서울 통산 229경기(K리그 통산 206경기, 아시아챔피언스리그 9경기. 코리아컵 14경기)에 출전했다. 이 기록은 1983년 창단 이후 42년간 역사를 써내려 온 서울을 거쳐간 수많은 선수들 가운데서도 최다출전 14번째의 기록으로, 팀내에서 조영욱의 위상을 그대로 보여주는 자랑스러운 결과물이기도 하다.
특히 투철한 프로정신과 성실한 자기 관리로 잘 알려진 조영욱이 서울에서 가지는 존재감은 남다르다. 서울은 이제는 팀 내에서 중고참으로 자리 잡은 조영욱이 특유의 성실함으로 '원 팀' 서울의 구심점 역할을 해줄 것이라 기대하고 있다. 조영욱 역시 '서울 로컬 보이' 로서 확실히 각인될 수 있는 모습을 팬들에게 선보이겠다는 각오로 계약서에 도장을 다시 찍었다.
서울과의 재계약을 확정 지은 조영욱은 "서울의 엠블럼을 가슴에 달고 팬 여러분의 사랑과 기대를 무겁게 받들며 그라운드 위에서 최선을 다하는 모습으로 보답 드리겠다. 어떤 순간에도 서울의 선수라는 자부심을 갖고 끝까지 최선을 다하는 선수가 되겠다"라며 소감을 전했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com