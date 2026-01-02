K리그 대형 미드필더 이동, '영일만 특급' 오베르단의 전북행...헌데 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]변수는 몸 상태다.
2연패에 도전하는 '디펜딩 챔피언' 전북에게 오베르단은 마지막 퍼즐이다. 2023년 포항에 임대로 합류한 오베르단은 곧바로 정상급 미드필더로 활약했다. 적응 기간도 필요 없었다. 2023년 포항에서 공식전 37경기 1골-2도움을 기록하며 K리그1 베스트11에 선정됐다. 포항은 완전 영입과 함께 3년 계약을 체결했다.
하지만 이후 경기를 소화하지 않았고, 훈련도 하지 못했다. 시즌 종료 후 브라질에서 시간을 보낸 오베르단은 4일 한국에 돌아오는 것으로 알려졌다. 부상 회복을 위해 전념했지만, 아직 완벽한 몸 상태는 아니다. 전북이 내세우는 메디컬 기준에 충족하는 것이 관건이다. 포항은 혹시 모를 변수에도 대비하고 있는 것으로 알려졌다.
K리그에서 이적 합의 후 메디컬에서 탈락하는 것은 그리 흔한 일이 아니다. 물론 가능성이 0%에 수렴하는 일도 아니다. 2021년 K리그2 득점왕을 차지했던 안병준이 트레이드로 강원FC 유니폼을 입기 직전까지 갔지만, 과거 무릎 이슈 때문에 결국 메디컬을 통과하지 못했다. 안병준은 부산으로 방향을 틀어야 했다. 결은 다르지만, 과거 전북행을 노렸던 토르니케나 수원FC행이 임박했던 마테우스 등도 메디컬 이슈로 입단이 이루어지지 않았다.
해외에서도 이런 사례가 발생한다. 국가대표 공격수 오현규는 지난해 여름 슈투트가르트 이적이 임박했다. 오현규는 5년 계약에 동의하고 메디컬 테스트도 완료했다. 하지만 이후 이적 불발 소식이 전해졌다. 슈투트가르트가 오현규의 무릎 상태를 붙들고 늘어졌다. 오현규는 몸상태에 이상이 없었지만, 메디컬이 변수가 될 수 있음을 보여준 장면이다.
전북의 대형 보강까지 사실상 한 걸음을 남겨뒀다. 오베르단이 K리그에서 보여준 회복력을 고려하면 큰 문제는 없을 수 있다. 하지만 만에 하나, 변수는 남아 있다. 이 관문만 넘으면, 전북의 중원은 'K리그 최고의 미드필더' 오베르단이 지키게 된다.
