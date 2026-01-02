[오피셜]'김도균호 3년차' 승격 도전하는 서울 이랜드, 'K리그 100…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 2026시즌을 승격의 해로 이끌 코칭스태프 구성을 완료했다.
안성남 코치는 K리그 통산 218경기 출전 기록을 보유한 지도자로 2021년 김포FC U-15 감독과 2024년 전북 현대 코치를 거쳐 지난 시즌부터 서울 이랜드에서 김도균 감독을 보좌해 왔다.
새롭게 합류한 양동현 코치는 FC메스(프랑스), 레알 바야돌리드(스페인) 유스팀을 거쳐 K리그 통산 353경기에 출전해 100골 35도움을 기록한 스타플레이어 출신 지도자다. 울산HD, 부산 아이파크, 포항 스틸러스, 성남FC 등을 거쳐 2023년 수원FC에서 선수 생활을 마무리한 뒤 코치 경력을 쌓아왔다.
최용욱, 조성준 전력 분석관도 지난해에 이어서 2년 연속 함께하며 김도균호를 지원 사격한다.
최용욱 분석관은 2021년부터 수원FC와 전남드래곤즈 분석관을 거쳐 지난해 서울 이랜드에 합류했다.
조성준 분석관은 2021년부터 2023년까지 수원 삼성 U-15, U-18 코치 및 2025년 울산HD 분석코치를 거쳐 지난해 중반부터 서울 이랜드와 함께하고 있다.
한편, 서울 이랜드는 2일 경기도 청평에 위치한 클럽하우스에서 2026시즌 첫 소집 훈련을 실시했다. 선수단은 새로운 코칭스태프와 상견례를 가진 뒤 활기찬 분위기 속에서 훈련을 시작했다. 서울 이랜드는 6일부터 26일까지 태국 방콕에서 해외 전지훈련을 진행하며 새 시즌 준비에 박차를 가할 계획이다.
