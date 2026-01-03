[오피셜]'수비 보강 성공' 포항, '임대생' 조성욱 완전 영입..."지…

포항은 지난 시즌 임대로 입단한 조성욱을 완전 영입하며 수비진 보강에 나섰다. 조성욱은 지난해 3월 맞임대 형식으로 포항 유니폼을 입었다. 12라운드 동해안더비에서 첫 선발 출전해 인상적인 활약을 펼쳤지만 경기 중 부상으로 시즌을 조기에 마무리해야 했다. 긴 재활의 시간을 거친 조성욱은 새 시즌, 포항에서 다시 도전을 이어간다.
조성욱은 188cm, 84kg의 탄탄한 체격을 바탕으로 한 제공권 대응과 박스 안 수비에 강점을 지닌 수비수다. 적극적인 몸싸움과 집중력 있는 수비로 상대 공격수를 압박하는 유형으로, 수비 라인에 에너지와 안정감을 더할 수 있는 자원이다. 조성욱의 완전 영입으로 포항스틸러스는 수비진 운용의 폭을 넓히며 시즌 운영에 안정감을 더할 전망이다.
조성욱은 "부상으로 힘들 때 손잡아 주신 감독님을 비롯해 선수단 구성원과 직원들까지 너무 좋은 분위기를 느꼈고, 한 번 더 호흡을 맞추고 싶었다"며 "첫 선발 경기 때 경기장 들어서자마자 가득 찬 원정석을 보며 큰 울림을 받았다. 더 이기고 싶은 마음이 컸던 만큼 아쉬움이 남았지만, 그 이후 팬분들께서 보내주신 응원을 잊지 않고 올 시즌 꼭 보답하겠다"고 소감을 밝혔다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com