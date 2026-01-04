[오피셜]K리그2 파주, 서정원 감독 아들 '날쌘돌이 주니어' 서동한 전격 영입…2선 전지역 커버

기사입력 2026-01-04 10:30


[오피셜]K리그2 파주, 서정원 감독 아들 '날쌘돌이 주니어' 서동한 전…

[오피셜]K리그2 파주, 서정원 감독 아들 '날쌘돌이 주니어' 서동한 전…
4일 서울월드컵경기장에서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACL) 4차전 FC 서울과 청두 룽청의 경기가 열렸다. 청두 서정원 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.04/

[스포츠조선 김성원 기자]올해 K리그2에 뛰어드는 파주 프런티어 FC가 서정원 전 청두 루청(중국) 감독의 아들인 '날쌘돌이 주니어' 서동한(25)을 영입했다.

파주 프런티어 FC는 4일 지난 시즌 인천 유나이티드의 K리그2 우승에 기여한 윙어 서동한의 영입을 발표했다. 파주는 "이번 영입은 구단이 지향하는 '성장'과 '젊음'의 정체성을 강화함과 동시에, 프로 무대에서의 실질적인 파괴력을 더하기 위한 핵심 행보"라고 밝혔다.

서동한은 K리그 레전드 서정원 감독의 아들로 유명하다. 수원 삼성 유스 출신인 그는 정교한 테크닉과 스피드를 겸비한 측면 자원이다.

매탄고 시절 2018년 K리그 주니어 득점왕, K리그 유스 챔피언십 최우수선수(MVP)를 수상했다. 고려대 재학 중이던 2023년 수원의 우선 지명을 받고 프로로 데뷔했지만 3경기(0골)만 뛰었고, 지난해 입단 테스트를 거쳐 인천에 입단한 뒤 1경기를 소화했다.

서동한은 2선 전 지역을 소화할 수 있는 전술적 유연함이 강점이다. 아버지의 현역 시절 스타일을 닮았다. 1m73, 66kg의 날렵한 체격을 바탕으로 측면에서 상대 수비를 허무는 폭발적인 스피드와 정교한 테크닉을 동시에 보유하고 있다.

윙어뿐만 아니라 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 멀티 능력을 갖추고 있어, 제라드 누스 감독의 전술 운용에 다양성을 더해줄 적임자로 평가받는다. 인천의 우승을 함께하며 쌓은 승격 경험은 K리그2 첫해를 맞이하는 파주에 큰 자산이 될 전망이다.

서동한은 "개척, 도전, 미래를 중시하는 파주의 정신에 깊이 매료되었다"며 "파주의 측면을 시원하게 가로지르며 팬들에게 승리의 기쁨을 선사하겠다"고 말했다.

황보관 단장은 "서동한은 즉시 전력감이자 팀의 전술적 완성도를 높여줄 미래 가치가 높은 자원이다. 그가 가진 속도감 있는 플레이가 팬들에게 감동을 주는 축구를 선사하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 기대했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 미국행, 뼈아픈 결정" 또 한 번의 이별→선수단 불만 대폭발…"역사에 이름 새긴 선수였는데"

2.

"황소 또또 쓰러졌다" 지독한 불운 황희찬, 128일만에 리그 2호골 폭발 후 '눈물의 부상 OUT'…울버햄튼, 웨스트햄 3-0 꺾고 '첫 승'[EPL 리뷰]

3.

한화 괜찮나, LG KIA 롯데도 촉각, 미국의 베네수엘라 공습 후폭풍, KBO 외인에 불똥튈라

4.

'딱 이틀 남았다' 신인 드래프트 최대 변수, ML 67홈런 거포의 울산행 쇼케이스 가능성은?

5.

"중요할 때 말할게요" 그리고 폰세가 밝힌 잊지 못할 '우리 형'→"고맙고, 더 노력해야죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 미국행, 뼈아픈 결정" 또 한 번의 이별→선수단 불만 대폭발…"역사에 이름 새긴 선수였는데"

2.

"황소 또또 쓰러졌다" 지독한 불운 황희찬, 128일만에 리그 2호골 폭발 후 '눈물의 부상 OUT'…울버햄튼, 웨스트햄 3-0 꺾고 '첫 승'[EPL 리뷰]

3.

한화 괜찮나, LG KIA 롯데도 촉각, 미국의 베네수엘라 공습 후폭풍, KBO 외인에 불똥튈라

4.

'딱 이틀 남았다' 신인 드래프트 최대 변수, ML 67홈런 거포의 울산행 쇼케이스 가능성은?

5.

"중요할 때 말할게요" 그리고 폰세가 밝힌 잊지 못할 '우리 형'→"고맙고, 더 노력해야죠"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.