[오피셜]전남 드래곤즈, 2004년생 수비수 송호·조영광 영입으로 수비라…

[오피셜]전남 드래곤즈, 2004년생 수비수 송호·조영광 영입으로 수비라인에 '젊은 피' 수혈

기사입력 2026-01-04 10:24


[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈가 2004년생 수비수 듀오 송호 조영광을 각각 우선지명 선발, 임대 영입하며 수비 라인을 강화했다.

송호는 전남 U-15, U-18팀을 거친 전남 유스에서 수비형 미드필더로 성장했다. 2023년 선문대에 진학 후 센터백으로 포지션 변신한 그는 2023년 태백산기 제18회 1,2학년 대학축구연맹전, 2024년 백두간기 제60회 추계대학연맹전과 U리그 왕중왕전까지 팀의 우승을 이끌었다. 빌드업 전개 능력과 경기 조율 능력이 뛰어난 송호는 특히 왼발 패스 및 킥 능력이 뛰어나 후방에서 공격 전개를 이끌 자원으로 기대된다. 왼발잡이 센터백인 그는 프로 레벨에서 피지컬과 파워가 보완되면 팀 전술의 중심축으로 성장할 수 있는 잠재력이 큰 선수이다.

조영광은 보인중 보인고를 졸업 후 2023년 FC서울에 입단하며 프로에 직행했다. 2023년에 연령별 대표에서 많은 시간을 보냈고, 2024년에는 FC오사카(J3) 임대를 떠나 4경기에 출전 후 서울로 복귀한 그는 2025시즌 경기에 나서지 못하며 아직 K리그 무대에는 데뷔하지 못했다. 사이드백과 윙포워드 모두 소화 가능한 멀티플레이어인 조영광은 빠른 스피드와 정확한 크로스에 강점을 지니고 있으며, 상대 공격수와의 일대일 대결에서 몸을 아끼지 않는 허슬 플레이가 장점이다. 연령별 대표 이력도 눈에 띈다. 저연령부터 꾸준히 연령별 대표에 선발된 그는 김은중 감독이 이끈 2023년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 5경기에 나서며 4강 신화를 쓰는 데 톡톡한 기여를 했다.

전남은 "두 2004년생 선수들을 영입함으로써 경기에 투입될 수 있는 U-22 자원을 확보하는 동시에 전술적 다양성을 가질 수 있게 되었다"라고 밝혔다.

송호는 "유소년 선수 시절부터 선망하던 프로팀에 입성하게 되어 감격스럽다. 신인선수로서 최선을 다해 어릴 적부터 꿈꾸던 팀의 승격에 이바지하고 싶다"며 입단 소감을 밝혔다.

조영광 역시 "전남이라는 명문팀에 오게 되어 영광이다. 동계훈련 간 잘 준비하고 이번 시즌 팀의 승리에 기여하며 팬분들과 승리의 기쁨을 함께 나누고 싶다"고 했다.

박동혁 신임감독이 이끄는 전남은 10일부터 태국 방콕에서 동계 전지훈련에 돌입할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

