[오피셜]'EPL 출신 테크니션→경험-노하우 갖춘 베테랑' 2026시즌도 K리그1에서...FC안양, 미드필더 김보경과 재계약 체결
|
|
|사진=FC안양
|
|
|사진=FC안양
[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 미드필더 김보경과 재계약을 체결했다.
김보경은 연령대별 대표를 두루 거쳤고 2012 런던 올림픽 동메달의 주역으로 활약했다. 김보경은 2010년 남아공월드컵과 2014년 브라질월드컵에 출전하기도 했다. 또한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 카디프시티에서도 활약했고 일본 J리그에서도 활약하는 등 해외리그 경험도 풍부하다.
국내에서는 전북, 울산, 수원에서 활약했고 지난해 안양에 합류했다. 베테랑 김보경은 구단 역사상 첫 1부 리그 무대에 도전했던 FC안양에 경험과 노하우를 공유했다. 중앙 미드필더, 윙어 등 다양한 포지션을 소화할 수 있어 유병훈 감독의 미드필드진 구성에 큰 보탬이 되어왔다.
특히 김보경은 지난 시즌 그라운드 안팎으로 참된 베테랑의 면모를 보여주며 안양 선수들을 이끌어 왔다. 경기 뿐만 아니라 훈련과 생활에서도 팀에 긍정적인 영향을 끼쳐 안양의 K리그1 잔류에 크게 이바지했다.
FC안양 김보경은 "내가 처음 안양에 왔을 때 들었던 게 팬들의 사랑과 팬들의 문화였다. 다른 팀들과 얼마나 다를까 했었지만 1년 지내보니 팬들의 열정적인 응원과 선수들에 대한 사랑을 몸소 느꼈다"라며 "감독님은 물론 선수들, 팬들과 더 시간을 보낼 수 있어서 굉장히 영광스럽고 기대가 많이 된다"고 소감을 밝혔다.
한편 FC안양은 오는 12일, 태국 촌부리로 2026시즌을 위한 1차 전지훈련에 나선다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.