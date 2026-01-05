[오피셜]승격팀 인천, '왼발잡이 센터백' 강영훈 영입 수비 라인업 보강

기사입력 2026-01-05 16:59


[오피셜]승격팀 인천, '왼발잡이 센터백' 강영훈 영입 수비 라인업 보강

[오피셜]승격팀 인천, '왼발잡이 센터백' 강영훈 영입 수비 라인업 보강

[스포츠조선 윤진만 기자]승격팀 인천 유나이티드가 수비수 강영훈(27)을 영입하며 수비 라인업을 보강했다.

인천은 5일 보도자료를 통해 "탈압박 능력과 전진 패스 능력이 강점인 강영훈을 영입했다"고 공식 발표했다.

강영훈은 2024시즌 천안시티에서 프로데뷔해 K리그2에서 2시즌간 47경기 1득점 1도움을 기록하며 기량을 쌓아왔다.


[오피셜]승격팀 인천, '왼발잡이 센터백' 강영훈 영입 수비 라인업 보강
인천은 "1m87의 체격과 탈압박 능력을 겸비한 왼발 센터백 강영훈의 영입을 통해 팀의 수비 라인에 안정감을 더 할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

강영훈은 "인천의 일원이 되어 매우 기쁘다. 팀의 승리와 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.

메디컬 테스트 등 입단 절차를 마친 강영훈은 오는 1월 스페인 안달루시아에서 진행되는 2026시즌 동계 전지훈련에 합류해 팀 훈련을 소화할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'희귀병 투병' 박원숙, '같이 삽시다' 종영 후 고백.."분장실서 쓰러진 적도"

2.

故 안성기, 마지막 모습은 자는 듯 편안…"잘 이별했다"

3.

"자숙 중 맞나" 박나래, 김숙 게시물 '좋아요' 논란…결국 취소

4.

고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

5.

BTS 정국 집 또 찾아간 외국인 사생..우편물 던지며 난동

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

2.

'리드오프 타율 0.332' 알고보니 천직? '출루왕'과 본격 경쟁…염갈량의 남자, 올해는 어떨까 [SC피플]

3.

'깜짝 대반전' 김민재 레알 마드리드 갑니다!…임대 후 의무 이적 옵션→"뮌헨이 KIM 직접 제안"

4.

사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 가능할까

5.

'아직 예산의 반도 안썼다' 토론토의 한풀이, 시즈→폰세→로저스→오카모토, 이젠 6652억 FA 최대어

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

2.

'리드오프 타율 0.332' 알고보니 천직? '출루왕'과 본격 경쟁…염갈량의 남자, 올해는 어떨까 [SC피플]

3.

'깜짝 대반전' 김민재 레알 마드리드 갑니다!…임대 후 의무 이적 옵션→"뮌헨이 KIM 직접 제안"

4.

사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 가능할까

5.

'아직 예산의 반도 안썼다' 토론토의 한풀이, 시즈→폰세→로저스→오카모토, 이젠 6652억 FA 최대어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.