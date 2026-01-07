[오피셜]베테랑 홍정호 보낸 전북 현대, '제2의 김민재' 젊은 수비수 조위제 영입.. 세대교체 신호탄

[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 뒷문 강화를 위해 부산 아이파크 센터백 조위제(24)를 영입했다. 수비진의 세대교체를 가속화한다.
전북 현대는 7일 부산 아이파크에서 맹활약하며 K리그 최고의 유망주 센터백으로 성장한 조위제를 보강했다. 이번 영입은 팀의 견고한 수비 전통을 이어가고 동시에 한층 더 젊고 역동적인 수비 라인을 구축하기 위한 선택이다.
2001년생인 조위제는 1m89, 82㎏의 빼어난 신체 조건을 바탕으로 한 공중볼 장악 능력이 탁월하다. 큰 키에 빠른 스피드와 영리한 위치 선정 능력을 갖추고 있어, 대인 마크와 커버 플레이 모두에서 리그 최정상급 기량을 보였다. 부산 아이파크의 핵심 센터백으로 활약하며 수비 리딩 능력을 검증받은 조위제는 U-23 대표팀을 거치며 차세대 국가대표 수비수로도 주목받고 있다. 프로 5년차에 접어든 조위제는 K리그2 무대에서 4년 동안 104경기에 출전하며 쌓은 경험을 바탕으로 빌드업 능력과 수비 범위가 넓어 팀 전술도 큰 힘이 될 것으로 보인다.
사진제공=전북 현대
전북 현대는 조위제가 기존 베테랑 수비진과 호흡을 맞춰 팀의 안정감을 더하고, 장기적으로는 전북 수비의 핵심축 역할을 해줄 것을 기대하고 있다. '전주성'에 입성한 조위제는 "K리그를 상징하는 전북 현대에 합류하게 되어 가슴이 벅차다. 전북 팬들의 함성을 들으며 뛰는 날을 꿈꿔왔다. 팀의 우승을 위해 헌신하고, 팬들에게 믿음을 주는 수비수가 되겠다"고 말했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com